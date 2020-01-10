Independent: глава Еврокомиссии призвала британскую молодёжь не мириться с брекситом

Британской молодёжи не следует смиряться с брекситом, если её не устраивает «изоляция» — она способна призвать правительство к ответу и заставить его повернуть этот процесс вспять, заявила, выступая перед студентами в Лондоне, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как сообщает британская The Independent, фон дер Ляйен подчеркнула, что Великобритания уже не сможет поддерживать с Брюсселем такие тесные связи как раньше, однако молодые британцы «сами куют судьбу своего континента».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в рамках своего первого официального визита в Великобританию перед британскими студентами, призвала их не мириться с «изоляцией» после завершения брексита и подчеркнула, что они не обязаны соглашаться на новый «статус кво», которого добился премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет The Independent.

Как подчёркивается в материале британского издания, фон дер Ляйен заявила, что если молодых британцев не устраивают договорённости между Брюсселем и Лондоном, им следует от них отказаться и вернуться к более тесным отношениям с ЕС.

«Брексит станет не только неким концом — он также откроет новую фазу нашего продолжительного партнёрства и дружбы. Это партнёрство будет для вашего поколения, и я надеюсь, что вы все поможете сделать его успешным, — цитирует фон дер Ляйен The Independent. — Вы можете отказаться от изоляции и сделать выбор в пользу сотрудничества. Вы сами куёте судьбу своего континента и можете призвать свои власти к ответу. Вы можете отказаться удовлетворяться статусом кво и можете вновь сделать всё так, как и должно быть».

В своём выступлении глава Еврокомиссии также предупредила, что хотя после брексита, который должен состояться 31 января, Евросоюз и Великобритания останутся «лучшими друзьями и партнёрами», связанными «нерушимыми узами», их партнёрство «не будет таким как прежде», поскольку «каждый выбор имеет последствия». «Без свободного передвижения людей не может быть и свободного передвижения капиталов, товаров и услуг. Без равных условий в плане заботе об экологии, налогообложения и государственных субсидий нельзя иметь приоритетный доступ к крупнейшему единому рынку в мире», — пояснила она.

По мнению обозревателя The Independent, выступление фон дер Ляйен наверняка будет воспринято критиками брексита как призыв к Лондону не отказываться от членства в ЕС — или же, как минимум, от тесных отношений с блоком. Как напоминает журналист, британские соцопросы показали, что подавляющее большинство молодых британцев — как и граждан страны трудоспособного возраста — выступают против выхода страны из Евросоюза, и брексит стал возможным только благодаря пенсионерам, пишет газета

По данным издания, после своей речи госпожа фон дер Ляйен провела встречу с Борисом Джонсоном в его лондонской резиденции. Как сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии, чиновница также подчеркнула во время переговоров с британским лидером, что решение Лондона выйти из ЕС «будет иметь последствия, поскольку никакие отношения не могут быть настолько тесными, насколько они были во время членства» страны в блоке.

В свою очередь, по словам пресс-секретаря Джонсона, британский премьер в общении с фон дер Ляйен дал понять, что главным приоритетом для Лондона является реализация соглашения о выходе из ЕС к 31 января, в очередной раз отметив, что желает заключить с Брюсселем «всеобъемлющее соглашение о свободной торговле, охватывающее и товары, и услуги», и продолжать сотрудничество в других сферах, сообщает The Independent.