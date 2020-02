ES: высокий уровень угрозы — полиция призывает британцев на помощь в борьбе с терроризмом

Заместитель комиссара Скотленд-Ярда Нил Басу высоко оценил мужество и быструю реакцию полицейских, которые ликвидировали бывшего заключённого Судеша Аммана, напавшего на прохожих с ножом в прошлые выходные. В то же время он подчеркнул, что уровень террористической угрозы остаётся высоким и полиция не в состоянии круглосуточно следить за всеми потенциальными экстремистами, поэтому помощь рядовых британцев крайне необходима для обеспечения общей безопасности.

По словам заместителя комиссара Скотленд-Ярда Нила Басу, лондонская полиция не может круглосуточно следить на улицах за всеми потенциально опасными экстремистами, сообщает The Evening Standard. Поэтому обычные британцы должны проявлять больше бдительности и активно содействовать полиции, чтобы помочь предотвратить возможные новые атаки террористов, подчеркнул Басу. Он пояснил, что британцам необходимо оперативно сообщать о подозрительных личностях и странном поведении окружающих в любых публичных местах, учитывая, что теракты могут произойти где угодно.



Это первый публичный комментарий главы контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда после инцидента в лондонском районе Стритхем, где в прошлое воскресенье Судеш Амман напал на прохожих с ножом. Амман находился в тюрьме с декабря 2018 года, поскольку был признан виновным в хранении и распространении террористических материалов. Но незадолго до атаки он досрочно вышел на свободу, отбыв за решёткой лишь половину наказания, поясняется в статье. За ним была установлена круглосуточная слежка, однако он успел за минуту ранить двоих человек, прежде чем был застрелен полицией.



Нападение, совершённое Амманом, стало уже вторым подобным случаем за последние месяцы в Лондоне, отмечает The Evening Standard. Ранее в ноябре ещё один освободившийся заключённый Усман Хан, который также был осуждён за связанные с терроризмом преступления, после выхода на волю совершил двойное убийство. А в графстве Кембриджшир в прошлом месяце четверо сотрудников тюрьмы Уайтмур получили ранения в результате атаки, которая, как предполагается, была подготовлена двумя заключёнными из числа экстремистов, говорится в статье.



Комментируя воскресное нападение в Стритхеме, заместитель комиссара Скотленд-Ярда подчеркнул, что этот ужасный инцидент вновь продемонстрировал, что уровень террористической угрозы в Великобритании остаётся высоким. Он также высоко оценил мужество, быструю реакцию и «чувство долга» полицейских, которые ликвидировали Аммана. Но при этом подчеркнул, что «раннее вмешательство» в подобных ситуациях имеет решающее значение, поскольку позволяет предотвратить нежелательную «радикализацию» отдельных членов общества благодаря своевременному вниманию и содействию полиции, их семьи, друзей и коллег, сообщает The Evening Standard.



В связи с этим Басу призвал всех британцев «доверять своим инстинктам» и немедленно сообщать в полицию обо всём, что вызывает у них подозрения, поскольку это способствует предотвращению опасных инцидентов с участием радикально настроенных экстремистов. Необходимо понимать, что в данный момент около трёх тысяч потенциально опасных личностей уже находятся в поле зрения полиции — а учитывая, что после освобождения из тюрьмы к ним добавляются и другие, которые ранее уже были осуждены за терроризм, британские силы безопасности не в состоянии круглосуточно следить за каждым из них, подчеркнул он.



Как пояснил заместитель комиссара Скотленд-Ярда, он и его коллеги активно поддерживают инициативу британского правительства, направленную на ужесточение условий досрочного освобождения опасных заключённых, поскольку это позволит на более долгий срок изолировать тех, кто представляет наибольшую потенциальную угрозу для общества. Однако ответственность за общественную безопасность ложится на плечи всех, включая и обычных членов общества, подчеркнул Басу: «Нам нужна ваша помощь, чтобы не позволить увлечь людей, поддающихся влиянию, на путь, ведущий к ужасающему насилию, свидетелями которого мы стали в воскресенье», — цитирует его заявление The Evening Standard.



Британское правительство в качестве ответной меры на воскресный инцидент объявило, что в экстренном порядке вводит новые законодательные меры, которые должны гарантировать, что осуждённые за терроризм заключённые должны отбыть за решёткой как минимум две трети положенного срока, а все дела о дальнейшей возможности досрочного освобождения будет тщательно рассматривать специальная комиссия. Планируется, что новый закон вступит в силу в течение недели и заменит прежние нормы, которые предусматривали автоматическое досрочное освобождение опасных заключённых по прошествии половины срока, к которому их приговорил суд. Благодаря этому примерно 220 человек, осуждённых ранее за терроризм и рассчитывавших на скорое освобождение, в ближайшее время будут оставаться за решёткой, заключает The Evening Standard.