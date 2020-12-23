Le Figaro: брексит и коронавирус превращаются во взрывной коктейль для британской экономики

Последствия эпидемии коронавируса оказались для британской экономики настолько разрушительными, что на время затмили эффект брексита, пишет Le Figaro. Тем не менее скорый выход из единого торгового пространства с Европой только усилит текущую рецессию и спровоцирует системный кризис в стране, прогнозирует издание.

Будут ли салат и апельсины на столах британцев в Рождество, задаётся вопросом Le Figaro. Как отмечает издание, COVID-19 и брексит и раньше представляли собой соединение серьёзных рисков для Великобритании, а сегодняшняя блокада поставок со стороны основных партнёров грозит превратить их во «взрывной коктейль» менее чем за десять дней до выхода Великобритании из единого европейского торгового пространства.



Ожидается, что 2020 год завершится для страны сокращением экономической активности на 11,3% — по словам правительства, это худший показатель за три столетия. Среди других европейских стран это также один из худших результатов. Как и во всех других странах, в наибольшей степени пострадала от санитарных ограничений сфера услуг: питание, туризм, персональные услуги, развлечения и культура, — затронутая чередой открытий и закрытий по указу правительства.



Как напоминает газета, после весеннего карантина власти побуждали англичан выходить в свет, вплоть до субсидирования питания в ресторанах, а осенью снова решили всё закрыть. Снятие ограничений 1 декабря должно было помочь «нагнать» потребление в конце года, однако разворот в политике в минувший уикенд окончательно «отменил Рождество», как пишет британская пресса.



Брексит — главная туча, сгущавшаяся над британской экономикой в начале этого года, — казалось бы, почти отошёл на второй план по сравнению с рецессией, вызванной пандемией COVID-19. Тем не менее он рискует усилить её, предупреждает издание. И на этот раз главный удар придётся на промышленность и сельское хозяйство.



Затягивание переговоров с Европейским союзом и угроза выхода из единого торгового пространства без соглашения несут двойную угрозу производственным цепочкам и экспорту продуктов питания. Риск перебоев в торговле из-за возвращения таможенных формальностей и проверок, которые будут происходить во всех случаях, соединяется с возможным введением таможенных пошлин в среднем в размере 7,2%, при этом на автомобили они могут быть подняты до 10%, а на некоторые сельскохозяйственные товары — до 40%.



К этому добавляется шок от временного закрытия границ для пассажиров и грузов европейскими партнёрами Великобритании с понедельника. «Своего рода масштабная репетиция хаоса самого «жёсткого» брексита, предвкушение которого уже ощущалось в последние нескольких недель в чудовищных пробках на оси Кале — Дувр», — замечает издание.



Для Бориса Джонсона, который надеялся «закопать» последствия брексита в масштабной рецессии, связанной с эпидемией, это стало жестоким возвращением к реальности. Индекс FTSE на Лондонской фондовой бирже за день опустился на 2,6%, а фунт стерлингов потерял 1,7%.

Объёмы беспрецедентного прекращения товарообмена составляют €1,1 млрд в день. «Более 48 часов это выдержать невозможно, — подчёркивает эксперт страховой компании Euler Hermes Ана Боата. Однако даже в случае заключения соглашения о свободной торговле в последнюю минуту, не ясно, как избежать помех на границе, усиленных этой блокадой, отмечает специалист. «Это сценарий, к которому мы не готовы», — признаётся Боата.

Резкий разрыв отношений с ЕС оказался бы в этом контексте ещё более опасным, полагает издание. К потрясениям в отношении внутреннего потребления на фоне пандемии добавится потрясение, связанное с экспортом. В официальных документах эту ситуацию называют «системным кризисом».



«Большая часть экономических издержек брексита будет ощущаться в более долгосрочной перспективе, а его влияние на ВВП будет больше, чем рубцы от пандемии», — прогнозирует Эндрю Гудвин из аналитического центра Oxford Economics.