«Как ты мне, так и я тебе»: корреспондент Welt объяснил, почему Россия ввела санкции против Германии

Российские санкции являются ответной реакцией на действия Евросоюза, сообщает корреспондент Welt Кристоф Ваннер, вспоминая слова Лаврова о «зеркальном ответе». По его словам, Кремль занимает выжидательную позицию — пока что список лиц, которым запрещён въезд, представлен не был. Российско-германские отношения переживают не лучшие времена, считает корреспондент, однако между лидерами двух стран всё ещё царит «рабочая атмосфера».

С нами в прямом эфире из Москвы Кристоф Ваннер. Кристоф, здесь задаются вопросом, почему Кремль решил ввести санкции против Германии. Всё-таки в отравлении обвиняют российское правительство, а не немецкое.

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Die Welt: Здесь, в Москве, всё работает в основном по принципу: как ты мне, так и я тебе. Европейский союз недавно ввёл санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников в связи с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального. Среди этих чиновников были, например, глава российской внутренней разведки ФСБ Александр Бортников и ещё один очень важный человек, который всегда немного находится в тени, но является чрезвычайно значимым, Сергей Кириенко. Это заместитель руководителя администрации президента России. И тогда уже министр иностранных дел России Лавров заявил, как здесь всегда говорят, «мы ответим зеркально», и сейчас это ответная реакция. Теперь различным немецким дипломатам и сотрудникам правительства запрещён въезд в Россию. Кому именно, российская сторона не сообщила, не сообщила сколько (людей в этом списке. — ИноТВ), и в этом большая разница. При вводе санкций Евросоюз в деле Алексея Навального сыграл в открытую, сообщив, кому именно запрещён въезд, например, сотруднику ФСБ Бортникову или Кириенко из администрации президента. Русские занимают выжидательную позицию.

Кристоф, российско-германские отношения в любом случае уже испорчены. Вероятно, эти действия также не улучшат их.

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Die Welt: Нет, конечно, нет. Российско-германские отношения, по крайней мере на политическом уровне, с 2014 года неуклонно ухудшаются. Тогда Россия аннексировала украинский черноморский полуостров Крым*. Одно дело, мы видим со стороны, что в настоящий момент это на самом деле больше похоже на катастрофу — двусторонние отношения России и Германии в сфере политики. Но с другой стороны, здесь также можно услышать, что отношения между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель не такие уж плохие, когда речь идёт о рабочих обсуждениях и телефонных разговорах, — там царит хорошая рабочая атмосфера. Всегда существует большая разница между тем, что видится снаружи, и тем, что происходит на самом деле, если присмотреться поближе и если ознакомиться с ситуацией изнутри.

Возможность ознакомиться с ситуацией изнутри выпадает в редких случаях.

Дата выхода в эфир 22 декабря 2020 года.