AP: гендиректор WADA отверг домыслы о том, что агентство «прогнулось» под Россию

По словам генерального директора Всемирного антидопингового агентства Оливера Ниггли, решение вернуть Россию в систему антидопинга в любом случае лучше, чем статус-кво. Однако, как он отметил в интервью Associated Press, на WADA участились политические нападки, и это «абсолютно контрпродуктивно».

Несмотря на шквал критики, WADA призывает тех, кто против решения вернуть Россию в систему антидопинга, прекратить нападки. Так, генеральный директор организации Оливер Ниггли заявил в интервью Associated Press, что после трёхлетнего бойкота с Москвой лучше вести работу, чем заставлять её признаться в том, что правительство создало систему потребления допинга.

По словам Ниггли, обсуждение решения о возвращении России было горячим, но в этом нет ничего ненормального. Впрочем, как отмечают журналисты информационного агентства, из-за споров заседание исполкома, на котором рассматривался данный вопрос, покинула олимпийская чемпионка Ребекка Скотт, которая сейчас возглавляет комиссию спортсменов WADA. По её словам, из-за её отказа возвращать России её статус над ней насмехались.

«Я надеюсь, что мы будем идти вперёд… все понимают, что это не атака, направленная лично против неё, —заявил Ниггли. — По некоторым вопросам есть разногласия, но между ними и травлей большая пропасть, которую я бы не хотел переходить». Он заверил, что в вопросе разберутся независимые эксперты, но при этом он уверен, что все члены WADA, несмотря на разницу позиций, хотят лишь успешно бороться с допингом.

В интервью Ниггли также пожаловался, что на WADA осуществляются политические нападки. «Я не уверен, в чём дело, в чём конечная цель, поскольку я вижу в этом ослабление системы в целом, не только в WADA, и это абсолютно контрпродуктивно, — приводит его слова Associated Press. — Настало время сконцентрироваться на реальной работе, прекратить политические споры и двигаться вперёд».

На Всемирное антидопинговое агентство обрушивается шквал критики за то, что оно якобы «прогнулось» под Москву, хотя Россия по-прежнему отрицает обвинения в существовании системы допинга и подмене допинг-проб во время Олимпиады-2014. Ниггли, в свою очередь, заявил, что комитет по соответствию независимым образом пытался найти разрешение этой проблемы, и им в этом процессе никто не пытался руководить.

В итоге представителям России и WADA удалось достичь соглашения, в соответствии с которым до конца года Россия должна предоставить доступ к данным и допинг-пробам своих спортсменов, что необходимо для расследования. В обмен Россия сможет снова действовать в рамках своей антидопинговой программы.

Ниггли настаивает, что это решение в интересах «чистых» спортсменов. «Если посмотреть на это трезво, то на самом деле это обоюдовыигрышная ситуация. Не забывайте, что российские спортсмены сейчас участвуют в соревнованиях, и получение этих данных позволит нам реально прояснить ряд дел, где не хватает большого количества информации». Если же этот план не удастся, то WADA всегда может принять меры против России, так что в любом случае это решение — лучше, чем статус-кво, уверен Ниггли. «Я надеюсь, что Россия будет очень хорошим, ответственным партнёром», — приводит его слова Associated Press.