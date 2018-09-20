CNN: реабилитация РУСАДА — музыка для Путина

Решение WADA о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства стало музыкой для ушей Владимира Путина, полагает CNN. По словам корреспондента телеканала Мэтью Чанса, в глазах Москвы это решение стало шагом на пути реабилитации России на мировой арене и снятия международных санкций в других сферах помимо спортивной.

Эта новость станет музыкой для ушей российского президента. Не так ли, Мэтью?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Да, это так. Именно он ассоциировался со стремлением России стать спортивной сверхдержавой. Он лично настоял на том, чтобы зимние Олимпийские игры в 2014 году прошли на юге России, в Сочи. Он тесно с ними связан.

Конечно же, когда мы говорим о финансируемой государством допинговой программе и о том, что высшим эшелонам российской власти было о ней известно, мы говорим и о возможности того, что Путин знал обо всём этом и даже всё это одобрил. Кремль это, конечно же, категорически отрицает.

По моему мнению, русские надеются, что это решение WADA будет шагом в сторону реабилитации России, причём не только на спортивной арене, но и в других сферах. Это вопрос не только спортивных санкций, но и международных экономических санкций, последовавших за аннексией Крыма несколько лет назад, в 2014 году. Это касается и участия в сирийском конфликте, и вмешательства в американскую политическую систему. Если взять недавний пример, это утверждения о том, что Россия послала в Британию своих агентов с целью попытки убийства Скрипалей с помощью яда «Новичок». Всё это побудило международное сообщество ввести санкции в отношении России.

Россия с самого начала демонстрировала неповиновение. И вот как отреагировало WADA: оно сняло свои санкции в отношении России. Россия надеется, что этому примеру последуют и другие члены международного сообщества.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 20 сентября 2018 года.