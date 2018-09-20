Guardian: WADA подверглась жёсткой критике за восстановление статуса РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство WADA переживает серьёзнейший кризис за всю свою 19-летнюю историю из-за восстановления статуса Российского антидопингового агентства, сообщает The Guardian. По мнению противников этого решения, WADA поступила «неразумно и преждевременно».
Всемирное антидопинговое агентство WADA переживает серьёзнейший кризис за всю свою 19-летнюю историю из-за восстановления статуса Российского антидопингового агентства, несмотря на доводы остальной части антидопингового сообщества о том, что такое решение было бы «неразумным и преждевременным», сообщает The Guardian.
Новость о восстановлении статуса РУСАДА, о чём WADA официально ещё не заявляла, была опубликована на разных российских сайтах, а также на ресурсе Inside the Games, который утверждает, что 9 из 12 членов исполнительного комитета WADA проголосовали за. Это означает, что Россия снова сможет самостоятельно проверять своих спортсменов на допинг и выдавать свидетельства об исключительном праве на приём запрещённых веществ в терапевтических целях.
Это также означает, что российские легкоатлеты, скорее всего, смогут соревноваться под российским флагом, а страна, вероятно, сможет снова подавать заявки на участие в спортивных мероприятиях, утверждает издание.
Однако противники решения WADA «вне себя» от того, что организация тайно поменяла свои принципы и вернула статус РУСАДА, — особенно учитывая то, что Россия до «сих пор не признала, что в стране существует широкомасштабная, поддерживаемая государством допинговая программа».
Как отмечает The Guardian, они также возмущены тем, что руководитель WADA Крейг Риди и директор организации Оливер Ниггли пошли на «тайный компромисс» с министром спорта России Павлом Колобковым, чтобы облегчить восстановление статуса РУСАДА.
Рабочая группа по восстановлению Паралимпийского комитета России (ПКР) не даст никаких рекомендаций совету управляющих Международного паралимпийского комитета (МПК), пока не будут возмещены финансовые расходы.
Высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что Вашингтон добавляет в санкционный список 33 физических лица из России, которые связаны с российским «оборонным и разведывательным сектором».
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что для страны, равно как и для всего Евросоюза, важно избежать бесконтрольного процесса брексита, который может понести за собой негативные последствия как для Великобритании, так и для всей Европы.
Посольство России в Лондоне заявило, что встреча министра Великобритании по Ближнему Востоку Алистера Берта с «Белыми касками» является примечательной. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя посольства.
Авиакомпания Emirates из Дубая ведёт переговоры по приобретению конкурентов — Etihad из Абу-Даби. В случае совершения сделки она может стать крупнейшим авиаперевозчиком в мире по числу перевозимых пассажиров.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что ждёт организацию после признания со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в семиборье британка Келли Сотертон прокомментировала решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
В Курганской области завели уголовное дело против матери пятилетнего ребёнка, попавшего под поезд. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника руководителя Уральского следственного управления на транспорте СК России Дмитрия Лебедева.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал слова украинского генерала Николая Маломужа о том, что разрыв договора о дружбе с Россией может создать определённые проблемы для Киева.
Следственное управление Следственного комитета по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту смерти девочки в больнице. Медперсонал подозревают в том, что при клещевом энцефалите ребёнку не была вовремя оказана должная помощь, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.
Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) и член Международного олимпийского комитета Рене Фазель прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР), депутат Госдумы Олег Смолин, комментируя в беседе с RT восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил, что шансы ПКР на восстановление возросли.
Министерство иностранных дел Венгрии осудило попытки украинских властей «запугать» проживающих в Закарпатской области Украины венгров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте венгерского внешнеполитического ведомства.
Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт считает, что во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) необходимы реформы после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв в беседе с RT прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о соответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность, что восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) поможет Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и Паралимпийскому комитету России (ПКР) в ближайшей перспективе.