Guardian: WADA подверглась жёсткой критике за восстановление статуса РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство WADA переживает серьёзнейший кризис за всю свою 19-летнюю историю из-за восстановления статуса Российского антидопингового агентства, сообщает The Guardian. По мнению противников этого решения, WADA поступила «неразумно и преждевременно».

Всемирное антидопинговое агентство WADA переживает серьёзнейший кризис за всю свою 19-летнюю историю из-за восстановления статуса Российского антидопингового агентства, несмотря на доводы остальной части антидопингового сообщества о том, что такое решение было бы «неразумным и преждевременным», сообщает The Guardian.

Новость о восстановлении статуса РУСАДА, о чём WADA официально ещё не заявляла, была опубликована на разных российских сайтах, а также на ресурсе Inside the Games, который утверждает, что 9 из 12 членов исполнительного комитета WADA проголосовали за. Это означает, что Россия снова сможет самостоятельно проверять своих спортсменов на допинг и выдавать свидетельства об исключительном праве на приём запрещённых веществ в терапевтических целях.

Это также означает, что российские легкоатлеты, скорее всего, смогут соревноваться под российским флагом, а страна, вероятно, сможет снова подавать заявки на участие в спортивных мероприятиях, утверждает издание.

Однако противники решения WADA «вне себя» от того, что организация тайно поменяла свои принципы и вернула статус РУСАДА, — особенно учитывая то, что Россия до «сих пор не признала, что в стране существует широкомасштабная, поддерживаемая государством допинговая программа».

Как отмечает The Guardian, они также возмущены тем, что руководитель WADA Крейг Риди и директор организации Оливер Ниггли пошли на «тайный компромисс» с министром спорта России Павлом Колобковым, чтобы облегчить восстановление статуса РУСАДА.