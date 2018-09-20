Британская легкоатлетка: закрыв глаза на российский допинг, чиновники WADA «плюнули спортсменам в лицо»

В своей статье для The Daily Telegraph британская легкоатлетка Келли Сазертон отмечает, что пресс-служба Всемирного антидопингового агентства плюнула в лицо ей и «всем чистым спортсменам». По её словам, если санкции с России будут сняты, WADA станет соучастником допингового скандала. Спортсменка также обвинила организацию в том, что она «закрывает глаза» на допинг.

В своей статье для The Daily Telegraph британская легкоатлетка Келли Сазертон пишет, что пресс-служба Всемирного антидопингового агентства плюнула в лицо ей и «всем чистым спортсменам».

Заявление WADA «подтверждает немыслимое»: Россия, «несмотря на её жульничество» по отношению к Сазертон и «Бог знает, к какому ещё количеству спортсменов», может «соскочить с крючка», считает спортсменка.

Если санкции с России будут сняты, агентство WADA станет соучастником допингового скандала, отмечает Келли Сазертон, обвиняя эту структуру в том, что она «закрывает глаза» на допинг.

«У меня сейчас есть серьёзные сомнения по поводу всей организации. Справляется ли WADA с поставленными перед ней целями? Может, нам нужна новая организация, которая действительно предана чистоте спортсменов?» — спрашивает она.

По словам легкоатлетки, если WADA докажет ей и всем, что Россия сделала всё, что могла, желая показать, что она чиста, тогда можно подумать о том, чтобы допустить страну до соревнований.

«В WADA есть очень хорошие люди, которые, как мы видим, выступают против своей же организации, но к ним попросту не прислушиваются, — утверждает Сазертон. — Я считаю, есть серьёзный риск раскола, который может поставить организацию на колени. Есть и альтернатива — другие организации могут призвать к созданию нового органа для защиты чистого спорта».

Международный олимпийский комитет и международные федерации должны оказать давление на WADA, отмечает спортсменка.

Русским необходимо «показать раскаяние и желание» быть чистыми. «Я глубоко верю в возможность реабилитации, но русские ещё не показали, что они к этому готовы. На это всё ещё могут уйти годы», — пишет Сазертон.

«Они должны доказать свою невиновность и подтвердить примером, что они на правильном пути. О систематическом допинге в России знали на протяжении десятилетий, а теперь, когда у нас есть доказательства, мы оставляем всё как есть. Медали всё ещё перераспределяются», — пожаловалась британская легкоатлетка.