Глава Европейской легкоатлетической ассоциации: России ещё далеко до отмены дисквалификации

России предстоит «проделать долгий путь», прежде чем её атлеты смогут выступать под национальным флагом, заявил глава Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен. По его словам, ситуация с прыгуном в высоту Даниилом Лысенко показывает, что российские спортсмены ещё не готовы к снятию запрета.

Глава Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен считает, что дисквалификация России на соревнованиях продлится ещё долго, сообщает Deutschlandfunk. По его словам, ситуация с прыгуном в высоту Даниилом Лысенко показывает, что Россия ещё не готова к снятию запрета на участие в спортивных мероприятиях.

Об этом Хансен заявил на пресс-конференции, посвящённой чемпионату Европы. России предстоит «проделать долгий путь», прежде чем её атлеты смогут выступать под национальным флагом, добавил он.

Лысенко запретили выходить на старт под нейтральным знаменем из-за того, что он нарушил антидопинговые правила, напоминает издание. По информации Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) он не предоставил сведения о своём местонахождении, что должно было позволить провести в ходе тренировок неожиданную проверку на наличие в его организме запрещённых веществ.