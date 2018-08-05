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Глава Европейской легкоатлетической ассоциации: России ещё далеко до отмены дисквалификации

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России предстоит «проделать долгий путь», прежде чем её атлеты смогут выступать под национальным флагом, заявил глава Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен. По его словам, ситуация с прыгуном в высоту Даниилом Лысенко показывает, что российские спортсмены ещё не готовы к снятию запрета.
Глава Европейской легкоатлетической ассоциации: России ещё далеко до отмены дисквалификации
Reuters

Глава Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен считает, что дисквалификация России на соревнованиях продлится ещё долго, сообщает Deutschlandfunk. По его словам, ситуация с прыгуном в высоту Даниилом Лысенко показывает, что Россия ещё не готова к снятию запрета на участие в спортивных мероприятиях.

Об этом Хансен заявил на пресс-конференции, посвящённой чемпионату Европы. России предстоит «проделать долгий путь», прежде чем её атлеты смогут выступать под национальным флагом, добавил он.
 
Лысенко запретили выходить на старт под нейтральным знаменем из-за того, что он нарушил антидопинговые правила, напоминает издание. По информации Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) он не предоставил сведения о своём местонахождении, что должно было позволить провести в ходе тренировок неожиданную проверку на наличие в его организме запрещённых веществ.
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