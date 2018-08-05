Глава Европейской легкоатлетической ассоциации: России ещё далеко до отмены дисквалификации

20:54
Группа фанатов «Спартака» выступила против подписания контракта с Романом Ерёменко
Группа фанатов клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» Supporters Group выступила против перехода финского полузащитника Романа Ерёменко в стан красно-белых.
20:44
Косачёв прокомментировал назначение Сигала в МИД России
Решение о назначении актёра Стивена Сигала на должность специального представителя МИД России по российско-американским гуманитарным связям носит оправданный характер.
20:37
Российская пловчиха Фесикова завоевала серебряную медаль ЧЕ-2018
Россиянка Анастасия Фесикова завоевала серебряную медаль объединённого чемпионата Европы по летним видам спорта, который проходит в британском Глазго, в плавании на 50 метров на спине.
20:31
Мадуро заявил, что посвятит всю жизнь «борьбе за родину»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что посвятит всю свою жизнь «постоянной борьбе за родину».
20:26
Юрлова-Перхт вошла в состав сборной России на ЧМ по летнему биатлону в Чехии
Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая лучшей из российских спортсменок в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2017/18 (13-е место), вошла в состав отечественной сборной на чемпионат мира по летнему биатлону, который стартует 24 августа в чешском Нове-Место.
20:14
Пловчиха Ефимова прокомментировала победу на ЧЕ по летним видам спорта
Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала свою победу в заплыве на 100 метров брассом на объединённом чемпионате Европы по летним видам спорта, который проходит в британском Глазго.
20:13
Суд постановил закрыть ТЦ в Новосибирске из-за нарушений пожарной безопасности
Кировский районный суд постановил закрыть торговый центр «Династия» в Новосибирске из-за нарушений пожарной безопасности, сообщает ВашГород.ру.
20:12
В Хабаровском крае задержали 12 подозреваемых в браконьерстве
Сотрудники Ванинского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 12 человек, подозреваемых в браконьерстве, сообщает ИА «Хабаровский край».
20:06
СМИ: У Ерёменко была договорённость с ЦСКА о возвращении в клуб после отбытия дисквалификации
У клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА имелась договорённость с финским полузащитником Романом Ерёменко о его возвращении в состав армейцев после отбытия двухлетней дисквалификации за употребление кокаина, истекающей в октябре 2018 года.
20:04
В Индонезии 19 человек погибли при землетрясении на острове Ломбок
По меньшей мере 19 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего на индонезийском острове Ломбок.
19:53
Россиянка Ефимова выиграла заплыв на 100 метров брассом на ЧЕ в Глазго
Российская пловчиха Юлия Ефимова выиграла заплыв на 100 метров брассом на объединённом чемпионате Европы по летним видам спорта, который проходит в британском Глазго.
19:52
Специалисты обследовали место ЧП с ребёнком в Сочи
Ливневые канавы в горной части Лазаревского района Сочи, в одной из которых 3 августа утонул ребёнок, являются единственным способом не допустить потопа во время сильных дождей, но из-за особенностей конструкции закрывать их решётками нельзя.
19:39
Ростуризм выясняет подробности о пострадавших при землетрясении в Индонезии
В Ростуризм не поступала информация о российских туристах, пострадавших при землетрясении в Индонезии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
19:31
Источник сообщил о взрыве на химкомбинате в Тульской области
На Алексинском химическом комбинате в Тульской области произошёл взрыв. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
19:30
Матч с «Ростовом» стал для Набабкина 200-м в составе ЦСКА
Матч второго тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» стал для защитника ЦСКА Кирилла Набабкина 200-м в составе московских армейцев.
19:22
Хоккеист московского «Динамо» Вишневский перенёс операцию на сердце
Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Дмитрий Вишневский перенёс операцию на сердце.
19:22
Глава МИД Австрии выразила соболезнования в связи с крушением самолёта в Швейцарии
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выразила соболезнования близким погибших при крушении самолёта Junkers JU 52 в Швейцарских Альпах.
19:11
В Краснодарском крае в ДТП погибли три человека
В результате ДТП в Туапсинском районе Краснодарского края погибли три человека, ещё двое пострадали. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по региону.
19:06
При пожаре в Новосибирской области погибла мать с тремя детьми
При пожаре в двухквартирном доме в деревне Новорозино погибла мать с тремя детьми, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Новосибирской области.
19:03
Роскомнадзор заявил о блокировке 232 сайтов с информацией о незаконной продаже оружия
Роскомнадзор заявил о блокировке 232 сайтов, размещавших сведения о незаконной продаже, способах изготовления и использования боевого оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, сообщает «Газета.Ru».
19:01
В Оренбургской области проводят проверку из-за гибели подростка при пожаре
В Оренбургской области проводят проверку после гибели подростка при пожаре, сообщает RIA56.
18:59
Власти Нижнекамска пообещали помочь семье мальчика, погибшего в Сочи
Мэр Нижнекамска Айдар Метшин пообещал помочь семье мальчика, погибшего в Сочи, сообщает «Реальное время».
18:59
Россиянин Колесников сохранил за собой рекорд мира по плаванию после сбоя в работе секундомера
Европейская лига плавания (LEN) заявила, что на чемпионате Европы по плаванию в Глазго произошёл сбой в системе хронометража во время заплывов вечерней сессии 4 августа.
18:56
Школьники из Удмуртии стали призёрами конкурса «Ученик года — 2018»
Семеро школьников из Удмуртии стали призёрами и лауреатами национального конкурса «Ученик года — 2018», сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.
18:56
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии по футболу
«Манчестер Сити» в пятый раз стал обладателем Суперкубка Англии по футболу.
18:54
В Петербурге запускают экскурсии на сегвеях по местам, связанным с Довлатовым
В Санкт-Петербурге запускают экскурсии на сегвеях по местам, связанным с писателем Сергеем Довлатовым, сообщает «ПолитЭксперт».
18:52
МЧС предупредило о сильной грозе в Оренбургской области 6 августа
Главное управление МЧС России по Оренбургской области предупредило о сильной грозе, которая ожидается в понедельник, 6 августа, сообщает Inforeactor.
18:52
Президент Швейцарии выразил соболезнования в связи с крушением двух самолётов
Президент Швейцарии Ален Берсе выразил соболезнования родственникам погибших в двух авиакатастрофах, которые произошли в субботу, 4 августа.
18:48
Бывший защитник «Милана» Мальдини стал директором клуба по стратегическому развитию
Экс-защитник «Милана» Паоло Мальдини получил должность в своём бывшем клубе.
18:46
Названы самые популярные автомобили в Москве за первые полгода
Стали известны самые популярные автомобили в Москве за первые шесть месяцев 2018 года, сообщает Newinform.
18:39
Власти Венесуэлы рассказали подробности покушения на Мадуро
Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро готовилось шесть месяцев. Об этом рассказал министр связи и информации страны Хорхе Родригес.
18:37
В ЯНАО выплатят 1 млн рублей семье погибшего при крушении Ми-8 в Красноярском крае
В Ямало-Ненецком автономном округе выплатят 1 млн рублей семье вахтовика, погибшего при крушении вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, сообщает телеканал «360».
18:31
«Оренбург» в гостях разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ
«Оренбург» обыграл самарский клуб «Крылья Советов» в матче второго тура чемпионата России по футболу.
18:25
Россиянка Мельникова выиграла бронзу в упражнениях на брусьях на ЧЕ по спортивной гимнастике
Российская спортсменка Ангелина Мельникова стала бронзовым призёром чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который проходит в шотландском Глазго.
18:16
Бразильский болельщик Савойя посетит матч ЦСКА — «Ростов»
Матч второго тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Ростовом» в Москве посетит бразилец Томер Савойя, который обрёл популярность во время чемпионата мира по футболу.
18:16
На автомобиль посла США в Бангладеш напали в Дакке
В Дакке на автомобиль, в котором находилась посол США в Бангладеш Марша Берникэт, 4 августа напала группа вооружённых людей. Об этом сообщили в пресс-службе американского посольства в Бангладеш.
18:10
Емельяненко: Нурмагомедов победит Макгрегора
Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сделал прогноз на возможный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
18:08
Мадуро поблагодарил мировое сообщество за поддержку после попытки покушения
Венесуэльский лидер Николас Мадуро выразил благодарность мировому сообществу за поддержку после того, как на него было совершено покушение.
18:03
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч второго тура РПЛ с «Ростовом»
ЦСКА на официальной странице клуба в Twitter опубликовал стартовый состав команды на матч второго тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».
17:57
«Ювентус» заработал на продаже футболок Роналду €6,5 млн
Итальянский «Ювентус» заработал €6,5 млн на продаже футболок звёздного новичка команды Криштиану Роналду.
17:54
Додон предложил отменить России ввозные пошлины на ряд товаров
Президент Молдавии Игорь Додон предложил России отменить ввозные пошлины на пять-шесть групп товаров.
17:44
Агуэро стал первым футболистом, который забил 200 мячей в составе «Манчестер Сити»
Игрок «Манчестер Сити» аргентинец Серхио Агуэро открыл счёт в финале Суперкубка Англии с «Челси».
17:41
Помпео назвал Иран «крупнейшим спонсором терроризма»
Американский лидер Дональд Трамп готов вести переговоры с иранским президентом Хасаном Рухани, однако Иран должен быть привержен изменению своего курса.
17:35
Россиянка Мельникова завоевала серебро в опорном прыжке на ЧЕ по спортивной гимнастике
Российская спортсменка Ангелина Мельникова стала серебряным призёром чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который проходит в шотландском Глазго.
17:29
СМИ: «Манчестер Юнайтед» не смог договориться о трансфере футболиста «Барселоны»
Переговоры между английским «Манчестер Юнайтед» и испанской «Барселоной» о трансфере колумбийского защитника Ерри Мины сорвались.
17:29
Москва занимается восстановлением заключения о смерти Орхана Джемаля
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва предпринимает усилия для восстановления свидетельства о смерти убитого в ЦАР журналиста Орхана Джемаля.
17:22
Боец MMA Харитонов: у Макгрегора нет шансов в бою с Нурмагомедовым
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился ожиданиями от поединка между чемпионом UFC в лёгком весе, его соотечественником Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
17:16
Взрыв произошёл вблизи военной базы в Сомали
Взрыв произошёл вблизи военной базы в городе Афгойе на юге Сомали.
17:13
Испанские СМИ назвали возможную причину ухода Черышева из «Вильярреала»
По информации испанских СМИ, причиной желания «Вильярреала» расстаться с российским полузащитником Денисом Черышевым является намерение снизить расходы на зарплаты.
17:04
МИД Испании осудил попытку покушения на Мадуро
Испания решительно осуждает попытку покушения на венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом заявили в пресс-службе испанского МИД.