NZZ: WADA подверглась критике за намерение вернуть «изгоев» из России в мировой спорт

Возможность отмены дисквалификации Российского антидопингового агентства РУСАДА вызвала волнения в мире спорта, сообщает Neu Zürcher Zeitung. Антидопинговые эксперты считают, что WADA не стоит принимать поспешных решений, ведь Россия ещё не выполнила свои обязательства перед мировой спортивной общественностью. Некоторые даже считают, что возвращение России станет «катастрофой», отмечает швейцарское издание.

С 2015 года россияне в мире спорта считаются своего рода «изгоями», пишет Neu Zürcher Zeitung. Дело в том, что после разоблачения государственной системы допинга в России Всемирное антидопинговое агентство WADA дисквалифицировало российское агентство РУСАДА. «Оно внесло больший вклад в сокрытие фактов применения допинга, чем в их предотвращение», — отмечает швейцарское издание.

В четверг на Сейшельских островах пройдёт заседание исполнительного комитета WADA, продолжает автор статьи Андреас Бабст. И это мероприятие вряд ли бы привлекло внимание широкой общественности, если бы не опубликованное на сайте агентства сообщение о возможном восстановлении РУСАДА в правах. «Это станет официальным возвращением России в мир спорта», — поясняет автор статьи.

Это неожиданное решение, ведь ещё недавно складывалось такое впечатление, что WADA продлит дисквалификацию российского агентства, отмечает издание. В начале сентября даже его глава был настроен пессимистично, заявив, что не рассчитывает на скорое снятие дисквалификации. Своё решение Всемирное антидопинговое агентство мотивировало тем, что Россия выполнила оба условия, необходимых для возвращения: признала доклад главы комиссии WADA Ричарда Макларена и предоставила полный доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории.

Пока что окончательное решение по поводу дальнейшей судьбы РУСАДА не принято, но одна возможность восстановления его в правах вызывает волнения в мире спорта. Если это произойдёт, то вскоре может быть отменена и дисквалификация российских легкоатлетов, ведь она также связана с отстранением РУСАДА, опасаются многие.

В добровольном объединении антидопинговых агентств iNADO жёстко раскритиковали намерения Комитета по соответствию в WADA: «Если взглянуть на корреспонденцию между Россией и WADA, любой здравомыслящий человек поймёт, что Россия ещё не выполнила свои обязательства перед мировой спортивной общественностью». В iNADO опасаются, что критерии для восстановления РУСАДА специально смягчаются, чтобы вернуть Россию в мировой спорт.

Глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт назвал решение WADA возмутительным. Британские атлеты отправили во Всемирное антидопинговое агентство письмо, в котором назвали возвращение РУСАДА «катастрофой для чистого спорта». В результате спортсмены могут утратить веру в антидопинговую систему, опасаются они. Информатор WADA Григорий Родченков также назвал возможность отмены дисквалификации «катастрофой».

Даже в высоких кругах WADA есть те, кто не поддерживает это решение. Вице-президент агентства Линда Хеллеланд заявила, что будет голосовать против возвращения России. Она призвала организацию не подрывать к себе доверие.