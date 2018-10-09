Das Erste: в допинг-контроле на Играх в Пхёнчхане вскрылись огромные бреши

На Олимпийских играх в Пхёнчхане выявились грубейшие нарушения безопасности в сфере допинг-контроля, сообщает Das Erste. Об этом свидетельствуют видеосъемки от неизвестного информатора, присланные спортивной редакции телеканала. На них видно, что холодильники с пробами в антидопинговых лабораториях никем не охранялись, и их можно было очень легко вскрыть любому постороннему человеку.

Десятки российских спортсменов, принимавших допинг на Олимпийских играх в Сочи четыре года назад. По имеющейся информации, многие пробы мочи заменялись. Допинг по заказу Кремля. Это был скандал с далеко идущими последствиями. В этом году на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане всё должно было пройти по-другому. Жёсткий контроль, решительные меры. Но недавние расследования ARD-Sportschau показали, что и в допинг-контроле в Южной Корее, возможно, были огромные бреши в системе безопасности и неаккуратность.

Томас Бах и его МОК: после скандалов ситуация должна была улучшиться. После мероприятия функционеры говорили о самой надёжной антидопинговой программе в истории. Действительно ли это так?

Несколько месяцев спустя информатор, который попросил не называть его имя, прислал антидопинговой редакции ARD цифровой носитель. Мы установили с ним контакт. Он прислал нам очень резонансный видеоматериал и из самого защищённого места на Олимпийских играх: зоны допинг-контроля, куда нельзя заходить посторонним.

Информатор сопровождал в Пхёнчхане атлетов своей команды. К его удивлению, в кабинете, где осуществляется допинг-контроль, никого не было. Всё лежало без какого-либо присмотра: документы, холодильник с допинг-пробами, комплекты для контроля. Никого из службы безопасности не было.

И что ещё хуже: за самым ценным в этой комнате, холодильником, в котором находились взятые у олимпийских спортсменов допинг-пробы, никто не следил. Он не был закрыт. Посторонний человек мог его с лёгкостью открыть. Внутри хранятся коробки с охлаждёнными пробами мочи спортсменов. Никто их не охранял.

Спортивный врач из Швейцарии Лукас Вайскопф подтверждает, что наблюдал схожую ситуацию в Пхёнчхане. Он также присутствовал на тестах. Мы показали ему одно из многих присланных нам видео. Все они показывают одно и то же.

ЛУКАС ВАЙСКОПФ, врач олимпийской команды Швейцарии: Всё открыто. Можно производить манипуляции, вынуть их (допинг-пробы — ИноТВ), штрихкоды забрать. Ужас.

Самого главного борца с допингом в Германии это удивило.

АНДРЕА ГОТЦМАНН, глава Немецкого антидопингового агентства: Это на самом деле меня пугает. На самом крупном спортивном мероприятии в мире недостаёт профессионализма, в том числе и в сфере контроля за допингом. В этом нужно детально разобраться. Нужно предпринять меры предосторожности в преддверии следующих Игр.

В независимом отчёте о проверке, которую Всемирное антидопинговое агентство провело в Пхёнчхане, есть расплывчатое признание о том, что были случаи, когда холодильники не закрывались, а подходы к ним не охранялись, но, как говорится, это были лишь единичные случаи.

Критики опасаются, что такие огромные бреши в безопасности на допинг-контроле будут иметь серьёзные последствия для юридических дел, касающихся допинга. Для известного специалиста в сфере спортивного права Михаэля Ленера очевидно одно…

МИХАЭЛЬ ЛЕНЕР, спортивный адвокат: В этом случае видео доказывает, что лаборатория не работала. Самые минимальные стандарты WADA не соблюдены. Можно сказать, что шансы на оправдательное решение высоки. С помощью такого видео будет проще некуда доказать, что все пробы, которые были в этой допинговой лаборатории, непригодны.

К тому же, пока функционеры МОК жили в пятизвёздочных отелях и совершали перелёты первым классом, многим экспертам, занимающимся допинг-контролем, пришлось оплачивать приезд из собственного кармана, как будто это какие-то полевые спортивные сборы. В голове не укладывается. В МОК заявили, что в будущем ответственные лица займутся этими проблемами.

Дата выхода в эфир 09 октября 2018 года