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Глава WADA объяснил восстановление России: поможет завершить дела против спортсменов

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В открытом письме, направленном в британское издание The Times, глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди выступил в защиту решения о восстановлении в правах РУСАДА. Таким образом WADA надеется получить все необходимые для завершения дисциплинарных дел против российских спортсменов данные.
Глава WADA объяснил восстановление России: поможет завершить дела против спортсменов
Reuters

Глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди направил в The Times открытое письмо, в котором заявил, что понимает сомнения относительно того, что Россия сдержит обещание обеспечить доступ WADA в Московскую антидопинговую лабораторию. Однако подчеркнул, что если Москва не выполнит свои обязательства к 31 декабрю 2018 года, её ждут ещё более жёсткие санкции, чем прежде.

Риди отметил, что допинговая система России «отравила спорт», однако решение о восстановлении в правах РУСАДА необходимо для завершения многих открытых дисциплинарных дел. 

Издание напоминает, что решение WADA подверглось серьёзной критике множества спортсменов, а также антидопинговых агентств Великобритании и США.

В письме сказано, что ещё к началу лета Россия выполнила 29 из 31 выдвинутого WADA требования. Невыполненными оставались только признание выводов доклада Ричарда Макларена и доступ к Московской антидопинговой лаборатории. Позже были разработаны дополнительные определения для этих двух критериев.

«Это была ясная попытка выйти из тупика, нацеленная прежде всего на получение лабораторного материала, который нам давно необходим, чтобы доказать виновность подозреваемых спортсменов», — приводит британское издание отрывок из письма главы WADA.

При этом подчёркивается, что даже несмотря на то, что общение WADA с Россией всегда было «вежливым, и даже дипломатичным», агентство оказывает «неослабевающее» давление на страну.

Риди также отверг все обвинения в наличии у него корыстных интересов, отметив, что решение было полностью основано на соблюдении Россией требований.

«Теперь России придётся выполнять свои официальные обязательства», — цитирует The Times слова Риди. 

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Times Великобритания Европа
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