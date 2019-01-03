Telegraph: от WADA требуют очередного отстранения России от международных соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) так и не получило доступ к данным московской лаборатории до установленного ранее крайнего срока, и теперь на эту организацию оказывают всё более активное давление для того, чтобы добиться отстранения России от участия в международных соревнованиях, пишет The Daily Telegraph.

Так, глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт назвал сложившуюся ситуацию «полнейшей шуткой и позором» для WADA. Он также указал на то, что Всемирного антидопинговому агентству следует «прекратить играть за русских» и немедленно восстановить запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

Глава WADA Крэйг Риди ранее прокомментировал ситуацию следующим образом: «Я чрезвычайно разочарован, что извлечение данных не было завершено до даты, согласованной исполкомом WADA в сентябре 2018 года. С того времени WADA тесно сотрудничало с российским властями, чтобы дедлайн не был сорван».

Как отмечает издание, если Россия вновь будет отстранена, то её спортсмены, возможно, не смогут принять участие во второй по счёту Олимпиаде, а также окажутся без международных соревнований.