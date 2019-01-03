Daily Telegraph Оригинал

Telegraph: от WADA требуют очередного отстранения России от международных соревнований

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После того как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не получило доступ к данным московской лаборатории до установленного ранее крайнего срока, организация оказалась под растущим давлением, пишет The Daily Telegraph. От агентства требуют отстранить Россию от участия в международных соревнованиях, отмечается в статье.
Telegraph: от WADA требуют очередного отстранения России от международных соревнований
Reuters
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) так и не получило доступ к данным московской лаборатории до установленного ранее крайнего срока, и теперь на эту организацию оказывают всё более активное давление для того, чтобы добиться отстранения России от участия в международных соревнованиях, пишет The Daily Telegraph.
 
Так, глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт назвал сложившуюся ситуацию «полнейшей шуткой и позором» для WADA. Он также указал на то, что Всемирного антидопинговому агентству следует «прекратить играть за русских» и немедленно восстановить запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.
 
Глава WADA Крэйг Риди ранее прокомментировал ситуацию следующим образом: «Я чрезвычайно разочарован, что извлечение данных не было завершено до даты, согласованной исполкомом WADA в сентябре 2018 года. С того времени WADA тесно сотрудничало с российским властями, чтобы дедлайн не был сорван».
 
Как отмечает издание, если Россия вновь будет отстранена, то её спортсмены, возможно, не смогут принять участие во второй по счёту Олимпиаде, а также окажутся без международных соревнований.
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Daily Telegraph Великобритания Европа
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