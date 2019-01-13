L'Equipe Оригинал

L'Equipe: в WADA назвали дату решения по России

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На странице WADA в Twitter появилась информация о том, что решение организации по Российскому антидопинговому агентству должно быть принято 22 января, сообщает L'Equipe. Эта задержка вызвана тем, что чиновники хотят в полной мере ознакомиться с выводами экспертов и провести необходимые консультации.
L'Equipe: в WADA назвали дату решения по России
Reuters

В WADA сообщили, что 22 января примут решение в отношении РУСАДА, ради которого эксперты ездили с инспекцией в Москву, пишет L'Equipe. «Члены Исполнительного комитета попросили об этой отсрочке, чтобы досконально рассмотреть рекомендации своего Комитета по соответствию (которые он получит не позднее 17 января) и проконсультироваться со своими членами», — такое заявление было опубликовано на странице WADA в Twitter.

Эксперты Всемирного антидопингового агентства начали свою работу в Москве в четверг. Они должны собрать данные бывшей московской лаборатории, замешанной в допинговом скандале, пишет издание. При этом крайние сроки для этой работы были нарушены. Передача данных лаборатории была ключевым условием WADA для снятия санкций с российских спортсменов. Но первая миссия экспертов WADA, которые приехали в Москву в середине декабря, провалилась.

Теперь, если вторая миссия закончится успешно, это может снизить градус напряжённости между WADA и РУСАДА, даже несмотря на десятидневную задержку, отмечает французское издание.

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L'Equipe Франция Европа
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