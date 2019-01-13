L'Equipe: в WADA назвали дату решения по России

00:04 Российская хоккейная команда прервала серию из 172 поражений Сборная команда Свердловской области, выступающая в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ), впервые за пять лет одержала победу в официальном матче, обыграв нижегородский СКИФ со счётом 2:1.

23:59 В Чечне автомобиль рухнул в 80-метровую пропасть В горах на юге Чеченской Республики легковой автомобиль рухнул в 80-метровую пропасть. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС по региону.

23:57 AFP: в Буркина-Фасо в результате теракта погибли десять человек На севере Буркина-Фасо в результате террористической атаки погибли десять человек.

23:44 Трамп заявил, что отрицание холокоста может привести к его повторению Президент США Дональд Трамп сделал обращение по случаю Международного дня памяти жертв холокоста.

23:38 «Интер» потерпел поражение от «Торино» в матче чемпионата Италии по футболу В матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» на выезде уступил «Торино» со счётом 0:1.

23:32 Дубль Виллиана помог «Челси» обыграть «Шеффилд Уэнсдей» и выйти в 1/8 финала Кубка Англии по футболу В матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу «Челси» на своём поле одержал разгромную победу над клубом «Шеффилд Уэнсдей», выступающим во втором по значимости дивизионе чемпионата страны, со счётом 3:0.

23:31 Гуаидо пригласил в Венесуэлу верховного комиссара ООН по правам человека Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временно исполняющим обязанности президента, пригласил в страну верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

23:30 На Кубани вдова ветерана умерла в 103 года, не дождавшись жилья Вдова ветерана Великой Отечественной войны Вержик Хачарян умерла на Кубани в возрасте 103 лет, не дождавшись предоставления жилья по федеральной программе.

23:23 Экипаж Алонсо победил в марафоне «24 часа Дайтоны» Экипаж команды Wayne Taylor Racing в составе Фернандо Алонсо, Камуи Кобаяси, Джордана Тейлора и Ренгера ван дер Занде стал победителем марафона «24 часа Дайтоны».

23:20 ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» в баскетбольной Единой лиге ВТБ, набрав 101 очко В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ российский ЦСКА на выезде одержал разгромную победу над белорусским клубом «Цмоки-Минск» со счётом 101:61.

23:16 СМИ: ИГ взяла на себя ответственность за взрывы в церкви на Филиппинах Террористическая организация «Исламское государство»* (ИГ) взяла на себя ответственность за взрывы в католической церкви на филиппинском острове Холо.

23:03 В Третьяковской галерее началось внутреннее расследование из-за кражи картины Директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов сообщил о начале внутреннего расследования в Третьяковской галерее из-за похищения картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

23:02 СМИ: Футболист «Спартака» Фернандо может продолжить карьеру в Китае Бразильский полузащитник московского «Спартака» Лукас Фернандо в ближайшее время может перейти в футбольный клуб из Китая.

22:48 В ЦПВС рассказали о нарушениях режима прекращения огня в Сирии Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики незаконных вооружённых формирований в течение суток обстреливали населённые пункты в провинциях Хама, Латакия и Алеппо.

22:39 В «Интере» подтвердили, что Перишич попросил выставить его на трансфер Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил информацию СМИ о том, что хорватский полузащитник Иван Перишич попросил выставить его на трансфер.

22:35 СМИ сообщили о взрыве в венесуэльском порту Ла-Гуайра В венесуэльском порту Ла-Гуайра произошёл взрыв. Об этом информирует El Nacional со ссылкой на пользователей соцсетей.

22:24 Сборная Дании победила команду Норвегии в финале ЧМ по гандболу Сборная Дании одержала победу над национальной командой Норвегии в финале чемпионата мира по гандболу.

22:22 В Минкультуры назвали страховую стоимость похищенной картины Куинджи В Министерстве культуры России назвали страховую стоимость похищенной из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

22:10 Глава МИД Венесуэлы рассказал о возможности переговоров с оппозицией Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в интервью заявил RT, что венесуэльские власти готовы на переговоры с оппозицией, если инициатива поступит с её стороны. По его словам, переговоры между двумя сторонами должны проходить в рамках конституции страны.

22:06 Орсер заявил, что хочет подвести Медведеву к периоду проведения ЧМ в наилучшей форме Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, поделился мнением о шансах его подопечной выступить на чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Сайтама.

21:56 Орсер: Медведева невероятно мотивированна Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, выразил уверенность, что его подопечная добьётся успеха под его руководством.

21:56 Столтенберг заявил об укреплении НАТО благодаря Трампу Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала Fox News заявил, что «жёсткие переговоры» президента США Дональда Трампа укрепили альянс, «подтолкнув государства-члены вносить дополнительные десятки миллиардов долларов для обеспечения собственной безопасности».

21:50 Пихлер: между мной и Губерниевым должно быть расстояние минимум 10 метров Бывший наставник женской сборной России по биатлону, а ныне главный тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер высказал мнение о российском комментаторе Дмитрии Губерниеве.

21:43 На всех площадках Третьяковской галереи усилены меры безопасности Третьяковская галерея усилила меры безопасности на выставке Архипа Куинджи, где была похищена картина «Ай-Петри. Крым», а также на остальных площадках музея.

21:30 Трамп заявил о присутствии более 25 млн нелегальных мигрантов в США Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в США находятся «по меньшей мере 25 772 342 нелегальных мигранта».

21:24 Емельяненко рассказал о своём самочувствии после поражения от Бейдера Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко прокомментировал своё поражение от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.

21:19 Женская сборная России по фехтованию на рапирах стала второй на этапе КМ во Франции Женская сборная России заняла второе место в командных соревнованиях рапиристок на этапе Кубка мира по фехтованию во французском Сен-Море.

21:13 Полиция обыскивает посетителей Третьяковки после кражи картины Куинджи Полиция обыскивает посетителей на выходе из Третьяковской галереи, где в воскресенье, 27 января, была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

21:12 Фигурист Морозов: победы Самодуровой на чемпионате Европы никто не ожидал Серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, чей результат на турнире его удивил.

21:10 Тарасова и Морозов рассказали о подготовке к чемпионату мира по фигурному катанию Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали, чем займутся после чемпионата Европы в Минске.

21:08 «Кристал Пэлас» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии по футболу Лондонский «Кристал Пэлас» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

21:03 Сноубордисты Наталья и Андрей Соболевы завоевали серебро на этапе КМ в Москве Россияне Наталья и Андрей Соболевы заняли второе место в командных соревнованиях в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве.

20:55 Болтон заявил об ответных мерах в случае насилия в отношении дипломатов США в Венесуэле Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что насилие и запугивание в отношении сотрудников американской дипмиссии или главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо приведёт «к значительным ответным мерам».

20:52 Морозов объяснил, почему он и Тарасова не исполняют четверных подкруток на соревнованиях Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, объяснил отказ от исполнения четверной подкрутки в текущем сезоне.

20:43 «Локомотив» одержал шестую подряд победу в КХЛ, обыграв «Сочи» Ярославский «Локомотив» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

20:37 Гол Месси помог «Барселоне» победить «Жирону» в матче Примеры Встреча, прошедшая на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

20:34 Россияне не пострадали при взрыве в Гааге Посольство России в Нидерландах сообщило, что россияне не пострадали при взрыве в Гааге.

20:23 Прокуратура начала проверку после обрушения перекрытий в многоэтажке в Перми В Перми прокуратура организовала проверку после обрушения перекрытий в жилом многоэтажном доме в Перми. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

20:10 Вирер сохранила лидерство в общем зачёте КМ по биатлону после этапа в Антхольце Итальянка Доротея Вирер сохранила первое место в общем зачёте Кубка мира по биатлону по итогам шестого этапа, прошедшего в итальянском Антхольце.

20:09 В Третьяковской галерее пропала картина Куинджи Из Третьяковской галереи в Москве пропала картина Архипа Куинджи «Крым. Ай-Петри». Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что полиция ведёт розыск неизвестных, которые похитили картину великого пейзажиста.

20:06 Синоптики пообещали оттепель в Москве на следующей неделе В центре погоды «Фобос» сообщили, что оттепель до небольших плюсовых значений ожидается в Москве на следующей неделе.

19:55 Фуркад опередил Логинова в общем зачёте КМ по биатлону Француз Мартен Фуркад опередил россиянина Александра Логинова в общем зачёте Кубка мира по биатлону по итогам шестого этапа, прошедшего в итальянском Антхольце.

19:55 Генсек НАТО прокомментировал ситуацию в Венесуэле Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала Fox News прокомментировал ситуацию в Венесуэле.

19:42 «Бавария» одержала седьмую победу подряд в Бундеслиге, разгромив «Штутгарт» Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над «Штутгартом» в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги.

19:40 Названы наставники нового сезона шоу «Голос. Дети» Музыканты Пелагея, Валерий Меладзе и Светлана Лобода стали наставниками нового сезона шоу «Голос. Дети».

19:29 Голкипер «Зенита» Лодыгин перешёл в «Олимпиакос» Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» объявил о переходе российского голкипера Юрия Лодыгина из санкт-петербургского «Зенита».

19:23 Посол Венесуэлы в России оценил ситуацию в своей стране Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса в эфире Первого канала прокомментировал ситуацию в латиноамериканской стране.

19:19 «Рома» упустила победу над «Аталантой» в матче Серии А, ведя в счёте с преимуществом в три мяча «Рома» и «Аталанта» сыграли вничью в матче 21-го тура итальянской Серии А.

19:13 Сборная России впервые в своей истории выиграла эстафету на ЧМ по санному спорту Сборная России заняла первое место в эстафетной гонке на чемпионате мира по санному спорту в немецком Винтерберге.