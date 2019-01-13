Süddeutsche Zeitung: «допинговый грешник» из России вновь взбудоражил умы
Российский биатлонист Александр Логинов «вновь взбудоражил умы», пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
В Оберхофе россиянин хоть и одержал свою первую победу на этапах кубка мира по биатлону, от «клейма допингового грешника ему, однако, больше не избавиться», констатирует журналист издания.
Ведь с 2014-го по 2016 год Александр Логинов не принимал участия в соревнованиях, поскольку был дисквалифицирован из-за того, что его допинг-проба дала положительный результат на эритропоэтин (ЭПО), напоминает автор статьи.
«Я больше не думаю об этом. Я лишь хочу бегать», — заявил российский биатлонист на этапе кубка мира в немецком Оберхофе.
А вот конкуренты не забыли — и в первую очередь французский биатлонист Мартен Фуркад, продолжает журналист Süddeutsche Zeitung.
Лицо пятикратного олимпийского чемпиона, уточняет автор статьи, даже «помрачнело», когда его попросили прокомментировать победу Александра Логинова в спринте.
«Для меня это (победа Логинова. — ИноТВ) позор, — пожаловался Мартен Фуркад. — Он хоть и выиграл, но уважать его я не буду».
Впрочем, отмечает журналист издания, жёсткую позицию француза не до конца разделяет, например, экс-чемпион мира, один из четырёх представителей биатлонистов Эрик Лессер.
«Логинов отбыл своё наказание, и теперь он снова участвует в соревнованиях. Если в ближайшее время его допинг-проба не даст положительного результата, то нам просто придётся с этим смириться», — заявил немецкий биатлонист.
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