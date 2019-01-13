Süddeutsche Zeitung: «допинговый грешник» из России вновь взбудоражил умы

Российский биатлонист Александр Логинов «вновь взбудоражил умы», пишет Süddeutsche Zeitung. В немецком Оберхофе 26-летний россиянин одержал свою первую после допингового скандала победу на этапах кубка мира. Однако его конкурент Мартен Фуркад так и не нашёл в себе силы поздравить Логинова и заявил, что «уважать его не будет», отмечает издание.

Российский биатлонист Александр Логинов «вновь взбудоражил умы», пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

В Оберхофе россиянин хоть и одержал свою первую победу на этапах кубка мира по биатлону, от «клейма допингового грешника ему, однако, больше не избавиться», констатирует журналист издания.

Ведь с 2014-го по 2016 год Александр Логинов не принимал участия в соревнованиях, поскольку был дисквалифицирован из-за того, что его допинг-проба дала положительный результат на эритропоэтин (ЭПО), напоминает автор статьи.

«Я больше не думаю об этом. Я лишь хочу бегать», — заявил российский биатлонист на этапе кубка мира в немецком Оберхофе.

А вот конкуренты не забыли — и в первую очередь французский биатлонист Мартен Фуркад, продолжает журналист Süddeutsche Zeitung.

Лицо пятикратного олимпийского чемпиона, уточняет автор статьи, даже «помрачнело», когда его попросили прокомментировать победу Александра Логинова в спринте.

«Для меня это (победа Логинова. — ИноТВ) позор, — пожаловался Мартен Фуркад. — Он хоть и выиграл, но уважать его я не буду».

Впрочем, отмечает журналист издания, жёсткую позицию француза не до конца разделяет, например, экс-чемпион мира, один из четырёх представителей биатлонистов Эрик Лессер.

«Логинов отбыл своё наказание, и теперь он снова участвует в соревнованиях. Если в ближайшее время его допинг-проба не даст положительного результата, то нам просто придётся с этим смириться», — заявил немецкий биатлонист.