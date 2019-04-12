24 канал: украинского футболиста Зозулю в Испании снова обвинили в неонацизме

Украинский футболист Роман Зозуля, которого политик Пабло Иглесиас назвал неонацистом, снова оказался в передовых местных СМИ. «Телеканал новин 24» пообщался с журналистом El Digital de Albacete Уго Пиньей, который заявил, что в Испании «не понимают, как можно преследовать футболиста следующим образом».

Футболист Роман Зозуля снова оказался на устах испанских СМИ из-за слов местного политика Пабло Иглесиаса, который назвал украинца неонацистом. Спортивные журналисты «Телеканала новин 24» попросили прокомментировать инцидент журналиста El Digital de Albacete Уго Пинью.

Пинья рассказал, что Пабло Иглесиас является лидером коалиции не радикальных левых, однако именно его идеи можно назвать относительно радикальными на политической карте Испании. Иглесиас всегда жил в районе Мадрида Вальекасе, где базируется «Райо Вальекано», фанаты которого первыми начали обвинять Зозулю, поэтому он очень хорошо знает, о чём и для чего говорит.

Испанский журналист также отмечает, что заявление, которое Пабло Иглесиас сделал в отношении Зозули, — вовсе не новое для него. В 2017 году, когда произошёл инцидент между фанатами «Райо Вальекано» и Зозулей, он уже высказывался в подобном ключе, и в интервью политик лишь повторил своё мнение относительно Романа.

Уго Пинья добавляет, что в Испании «не понимают, как можно преследовать футболиста следующим образом».

«Ассоциация испанских футболистов и другие подобные организации выразили полную поддержку Зозули и осудили высказывания Пабло Иглесиаса. Скажу вам больше, даже мэр Альбасете публично поддержал Зозулю», — рассказал Уго Пинья.

По его мнению, Роман не много может сделать в этой ситуации. В очередной раз он ничего не сказал, но стал главной новостью всех испанских СМИ.

«Я поддерживаю контакт с игроком и его агентом. Он — спокойный, и готовится к воскресному матчу против «Эльче». Возможно, его немного огорчила ситуация. Невероятно, что лицо с таким влиянием, как Иглесиас, подливает масла в огонь, так как для этого нет никаких оснований», — добавил испанский журналист.