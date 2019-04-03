Euronews: американские футболистки требуют уравнять зарплаты с мужчинами

Все 28 футболисток женской сборной США, которая одержала победу на последнем чемпионате мира, подали в суд, требуя устранить «гендерную дискриминацию» в футболе и уравнять их вознаграждение с мужской командой. Они также призвали обратить внимание и на развитие женского спорта в целом. Их требования поддержали и члены мужской сборной США, которая не прошла отборочные матчи для участия в прошлогоднем чемпионате в России, отмечает Euronews.

Женская сборная США по футболу объяснила, что борется с гендерной дискриминацией не только в оплате труда, но и в развитии спорта на всех уровнях. Все 28 футболисток американской сборной, выигравшей чемпионат мира, подали иск к Футбольной федерации страны с требованием равных зарплат с мужской командой.

По их словам, помимо финансового вопроса, нужно обратить внимание и на развитие спорта в целом.

КРИСТЕН ПРЕСС, американская футболистка: Мы хотим вдохновить женщин по всему миру отстаивать свои права и верить в себя и в безграничность собственного потенциала — то есть в то, чего гендерное неравенство лишило многих из них.

Сразу после подачи иска компания Luna Bar выплатила каждой футболистке более $31 тысячи — разницу между бонусами мужской и женской сборных. Компания Adidas заявила, что уравняет выплаты победителям и призёрам чемпионатов мира.

Мужская сборная США поддержала иск коллег. А президент американской футбольной федерации Карлос Кордейро заявил об увеличении инвестиций в программы по развитию женского футбола.

Дата выхода в эфир 01 апреля 2019 года.