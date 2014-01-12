Кипр предоставит России авиабазу и порт для военных кораблей Министр обороны Кипра Фотис Фотиу заявил, что вооруженные силы РФ теперь смогут пользоваться авиабазой «Андреас Папандреу» и портом Лимасол. Как сообщает Famagusta Gazette, это свидетельствует о расширении сотрудничества между Кипром и его давним партнером - Россией. 12 января 2014 Famagusta Gazette

Cyprus Mail призывает Кипр навести порядок ради российского бизнеса Владимир Путин заявил, что правительство примет жесткие меры, чтобы российские компании, зарегистрированные в офшорах, платили налоги в российскую казну. Учитывая то, что кипрские банки чуть было не вернулись в «черный список налоговых гаваней» для России, газета Cyprus Mail советует властям Кипра предпринять все возможное, чтобы не упустить «прибыльный российский бизнес». 15 декабря 2013 Cyprus Mail

Семилетняя девочка из России утонула в бассейне на Кипре На Кипре, в одной из гостиниц курортного района Протарас, утонула семилетняя девочка из России. Как сообщает местное издание Cyprus Mail, в отеле, где отдыхала семья ребенка, не было спасателей. 26 мая 2013 Cyprus Mail

Лондон встретит российские деньги с Кипра с распростертыми объятиями Многие страны Европы с радостью примут российские активы из Кипра, пишет Financial Mirror. Особенно эмоционально о притоке российских денег в Великобританию высказался мэр Лондона Борис Джонсон, заявив, что готов для россиян раскатать ковровую дорожку. 20 марта 2013 Financial Mirror