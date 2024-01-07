Cyprus Mail: не все украинцы в восторге от празднования Рождества по западному календарю

Закон, подписанный Зеленским в мае 2023 года о переносе даты празднования Рождества на Украине, не имеет прецедентов с советских времён, отмечает в статье для Cyprus Mail британский эксперт в области социальной антропологии Крис Ханн. И хотя это изменение преподносится не как антиправославный жест, а как возвращение страны к европейским корням, курс Зеленского не лишён рисков и вряд ли понравится всем украинцам, предупреждает специалист.

Закон, подписанный Зеленским в мае 2023 года о переносе даты празднования Рождества на Украине, не имеет прецедентов с советских времён, отмечает в статье для Cyprus Mail британский эксперт в области социальной антропологии Крис Ханн.

Как напоминает автор, на всей территории Украины доминирует православная вера, и только на западе страны преимущество имеет греко-католическая ветвь христианства. При этом именно на западе Украины националистические настроения были наиболее сильны в 20 веке, и большинство верующих сейчас выступают за переход на западный календарь, подчёркивает автор.

В других частях страны раскол в ряды православных христиан внесла политика. Закон Зеленского не был громом среди ясного неба. Это стало кульминацией многолетней борьбы национальных элит за создание единой Православной церкви Украины (ПЦУ), которая не подчинялась бы власти Московского патриарха. Ещё до начала конфликта с Россией священники и верующие подвергались огромному давлению с целью перехода в ПЦУ, напоминает специалист.

Хотя переход к празднованию Рождества по западному календарю преподносится на Украине не как антиправославный жест, а как возвращение страны к европейским корням, курс Зеленского и ПЦУ не лишён рисков, предупреждает эксперт. По его мнению, он обязательно посеет раскол внутри семей, члены которых принадлежат к разным православным церквям, празднующим Рождество в разные дни.

По убеждению Ханна, в будущем многие семьи будут отмечать оба праздника. Если граждане будут отмечать государственный праздник 25 декабря, но продолжат брать отгулы на работе, чтобы насладиться частными торжествами две недели спустя, это изменение повлечёт за собой экономические издержки, считает автор.

Символические издержки и выгоды труднее поддаются количественной оценке. Некоторые украинцы могут воспринять перенос даты празднования Рождества как культурный разворот на Запад. Остаётся неясным, последуют ли за этим изменением другие, затрагивающие дни поклонения святым, которые дают верующему ориентир и смысл в течение всего года. Сообщается, к примеру, что церковные комитеты уже усердно работают над стандартизацией сроков празднования Пасхи.

Короче говоря, новое законодательство может понравиться не всем украинцам, делает вывод эксперт.