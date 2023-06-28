УН: отказ от российского наследия — Зеленский предложил перенести Рождество на 25 декабря

Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, в котором предлагается отмечать Рождество Христово 25 декабря вместо 7 января. Как передают «Украинские новости», в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его целью является отказ от российского наследия навязывания Рождества. Также предлагается отменить праздничный день 7 января.
Владимир Зеленский предлагает отмечать и установить праздничными День украинской государственности 15 июля вместо 28 июля, День защитников и защитниц – 1 октября вместо 14 октября, Рождество Христово — 25 декабря вместо 7 января. Как пишут «Украинские новости», об этом говорится в проекте закона «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины», зарегистрированном в Верховной раде 28 июня. При этом предлагается отменить праздничный день 7 января.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его целью является отказ от российского наследия навязывания Рождества Христова 7 января и установление даты празднования Рождества Христова 25 декабря. И, как следствие, перенос дат празднования Дня украинской государственности с 28 июля на 15 июля, когда чествуется память выдающегося творца государства святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого, и Дня защитников и защитниц Украины с 14 октября на 1 октября, который связан с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы.
Как напоминает портал, в мае Православная церковь Украины официально перешла на празднование Рождества по новоюлианскому календарю, а именно 25 декабря, кроме того, Крещение верующие ПЦУ будут теперь праздновать 6 января, а Покрова Пресвятой Богородицы — 1 октября.
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