Cyprus Mail: Кипр подрывает доверие США, заигрывая с Россией

Кипр начал налаживать отношения с Соединёнными Штатами, однако власти страны анонсируют встречи с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. По мнению редакции Cyprus Mail, создаётся впечатление, что правительство делает всё возможное для подрыва своей собственной внешней политики, выставляя Кипр ненадёжным партнёром для США.
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео отменил свой визит в пять стран, в рамках которого он посетил бы также Кипр. Как пишет редакция Cyprus Mail, хотя у запланированного визита не было никакой повестки дня, он мог бы стать ещё одним свидетельством улучшения американо-кипрских отношений. А это - политическая линия Никоса Христодулидиса с тех пор, как он возглавил Министерство иностранных дел.
Подписанное в ноябре 2018 года в Вашингтоне заявление о намерениях было направлено на укрепление сотрудничества в области безопасности, включая борьбу против терроризма, а Никосия надеялась на то, что во время запланированного визита может быть подписано соответствующее соглашение. Однако, продолжает издание, парадокс состоит в том, что Кипр решил укрепить отношения с США в самый неудачный момент в период правления президента Дональда Трампа, который не проявляет большего интереса к внешней политике. Но это не означает, что это было ошибочным шагом со стороны Кипра, поскольку пытаться укрепить отношения с Америкой нужно было бы начать давно.
Хотя нынешние попытки установления более тесных связей с Соединёнными Штатами больше относятся к планам правительства в области энергетики, эти отношения были поставлены на более здоровую основу, чем в прошлом, и это было подчёркнуто Законом о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье, одобренным конгрессом в прошлом месяце, а также снятием эмбарго на поставку вооружений на Кипр.
На этом фоне неожиданным стало сделанное Никосом Христодулидисом объявление о том, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ближайшее время посетит Кипр и что ведутся переговоры о визите президента Кипра Никоса Анастасиадиса в Москву и его встрече с президентом Владимиром Путиным. По мнению редакции Cyprus Mail, правительство, будто бы делает всё возможное для подрыва своего собственного планирования в области внешней политики, «создавая в Вашингтоне впечатление, что оно на побегушках у Москвы».
«Может быть, таким способом Анастасиадис и Христодулидис надеются показать Соединённым Штатам, что Кипр — проверенный и надёжный друг? Мы не считаем, что правительство страны должно прекратить отношения с Россией, однако нужно понять, что оно не может получить и то, и другое. Как бы ему ни хотелось, оно не может быть надёжным союзником Соединённых Штатов и России одновременно. Если оно откажется выбрать одну из сторон, ему никто не будет доверять», — заключает редакция кипрской газеты.
Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стёрджен прокомментировала письмо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в котором он высказался против референдума о независимости Шотландии.
Следственный комитет России предлагает внедрить правовой механизм, пресекающий злоупотребление своими статусными гарантиями лицами, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой по итогам совещания у белорусского лидера Александра Лукашенко сообщил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Серебряный призёр чемпионата мира 2003 года в прыжках в высоту Марина Купцова заявила, что ещё не приняла решение относительно выдвижения своей кандидатуры на выборы президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель в стране навязан внешним управлением Международного валютного фонда (МВФ).
Эксперты немецкого бундестага подвергли сомнению оправданность действий США по ликвидации иранского командующего подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, сколько запросов на терапевтическое использование запрещённых субстанций и (или) методов (TUE) было получено за 2019 год.
В Калининградской области в 2019 году в полтора раза выросло количество обращений за медицинской помощью после укусов клещей, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал заявление депутата сейма Литвы Арвидаса Анушаускаса, который предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.