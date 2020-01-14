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Cyprus Mail: Кипр подрывает доверие США, заигрывая с Россией

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Кипр начал налаживать отношения с Соединёнными Штатами, однако власти страны анонсируют встречи с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. По мнению редакции Cyprus Mail, создаётся впечатление, что правительство делает всё возможное для подрыва своей собственной внешней политики, выставляя Кипр ненадёжным партнёром для США.
Cyprus Mail: Кипр подрывает доверие США, заигрывая с Россией
Reuters

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео отменил свой визит в пять стран, в рамках которого он посетил бы также Кипр. Как пишет редакция Cyprus Mail, хотя у запланированного визита не было никакой повестки дня, он мог бы стать ещё одним свидетельством улучшения американо-кипрских отношений. А это - политическая линия Никоса Христодулидиса с тех пор, как он возглавил Министерство иностранных дел. 

Подписанное в ноябре 2018 года в Вашингтоне заявление о намерениях было направлено на укрепление сотрудничества в области безопасности, включая борьбу против терроризма, а Никосия надеялась на то, что во время запланированного визита может быть подписано соответствующее соглашение. Однако, продолжает издание, парадокс состоит в том, что Кипр решил укрепить отношения с США в самый неудачный момент в период правления президента Дональда Трампа, который не проявляет большего интереса к внешней политике. Но это не означает, что это было ошибочным шагом со стороны Кипра, поскольку пытаться укрепить отношения с Америкой нужно было бы начать давно.

Хотя нынешние попытки установления более тесных связей с Соединёнными Штатами больше относятся к планам правительства в области энергетики, эти отношения были поставлены на более здоровую основу, чем в прошлом, и это было подчёркнуто Законом о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье, одобренным конгрессом в прошлом месяце, а также снятием эмбарго на поставку вооружений на Кипр.

На этом фоне неожиданным стало сделанное Никосом Христодулидисом объявление о том, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ближайшее время посетит Кипр и что ведутся переговоры о визите президента Кипра Никоса Анастасиадиса в Москву и его встрече с президентом Владимиром Путиным. По мнению редакции Cyprus Mail, правительство, будто бы делает всё возможное для подрыва своего собственного планирования в области внешней политики, «создавая в Вашингтоне впечатление, что оно на побегушках у Москвы».

«Может быть, таким способом Анастасиадис и Христодулидис надеются показать Соединённым Штатам, что Кипр — проверенный и надёжный друг? Мы не считаем, что правительство страны должно прекратить отношения с Россией, однако нужно понять, что оно не может получить и то, и другое. Как бы ему ни хотелось, оно не может быть надёжным союзником Соединённых Штатов и России одновременно. Если оно откажется выбрать одну из сторон, ему никто не будет доверять», — заключает редакция кипрской газеты.

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