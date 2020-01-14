Cyprus Mail: Кипр подрывает доверие США, заигрывая с Россией

Кипр начал налаживать отношения с Соединёнными Штатами, однако власти страны анонсируют встречи с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. По мнению редакции Cyprus Mail, создаётся впечатление, что правительство делает всё возможное для подрыва своей собственной внешней политики, выставляя Кипр ненадёжным партнёром для США.

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео отменил свой визит в пять стран, в рамках которого он посетил бы также Кипр. Как пишет редакция Cyprus Mail, хотя у запланированного визита не было никакой повестки дня, он мог бы стать ещё одним свидетельством улучшения американо-кипрских отношений. А это - политическая линия Никоса Христодулидиса с тех пор, как он возглавил Министерство иностранных дел.



Подписанное в ноябре 2018 года в Вашингтоне заявление о намерениях было направлено на укрепление сотрудничества в области безопасности, включая борьбу против терроризма, а Никосия надеялась на то, что во время запланированного визита может быть подписано соответствующее соглашение. Однако, продолжает издание, парадокс состоит в том, что Кипр решил укрепить отношения с США в самый неудачный момент в период правления президента Дональда Трампа, который не проявляет большего интереса к внешней политике. Но это не означает, что это было ошибочным шагом со стороны Кипра, поскольку пытаться укрепить отношения с Америкой нужно было бы начать давно.



Хотя нынешние попытки установления более тесных связей с Соединёнными Штатами больше относятся к планам правительства в области энергетики, эти отношения были поставлены на более здоровую основу, чем в прошлом, и это было подчёркнуто Законом о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье, одобренным конгрессом в прошлом месяце, а также снятием эмбарго на поставку вооружений на Кипр.



На этом фоне неожиданным стало сделанное Никосом Христодулидисом объявление о том, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ближайшее время посетит Кипр и что ведутся переговоры о визите президента Кипра Никоса Анастасиадиса в Москву и его встрече с президентом Владимиром Путиным. По мнению редакции Cyprus Mail, правительство, будто бы делает всё возможное для подрыва своего собственного планирования в области внешней политики, «создавая в Вашингтоне впечатление, что оно на побегушках у Москвы».



«Может быть, таким способом Анастасиадис и Христодулидис надеются показать Соединённым Штатам, что Кипр — проверенный и надёжный друг? Мы не считаем, что правительство страны должно прекратить отношения с Россией, однако нужно понять, что оно не может получить и то, и другое. Как бы ему ни хотелось, оно не может быть надёжным союзником Соединённых Штатов и России одновременно. Если оно откажется выбрать одну из сторон, ему никто не будет доверять», — заключает редакция кипрской газеты.