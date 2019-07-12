Euronews: больше половины жителей Германии с опаской относятся к исламу

Как показывают опросы, около 52% немцев опасаются, что ислам может представлять для них угрозу, а треть опрошенных категорически не хотели бы жить рядом с мусульманами. Причём на востоке страны, где мусульман меньше, отношение к ним ещё менее терпимое, чем на западе. В то же время другие мировые религии не вызывают у граждан Германии таких опасений, отмечает Euronews.
Более половины жителей Германии видят в исламе угрозу. Таковы результаты опроса, проведённого фондом Бертельсманна.
52 процента респондентов ответили, что относятся к этой религии как минимум настороженно. Около трети опрошенных ни за что не хотели бы жить по соседству с мусульманами. На востоке страны, где мусульман меньше, отношение к ним менее терпимое, чем на западе.
Но организаторы опроса полагают, что столь сильный скепсис не всегда равен исламофобии. Немцы, согласно этой точке зрения, видят в исламе не столько вероисповедание, сколько политическое течение, и потому не распространяют на него религиозную толерантность. Другие мировые религии не вызывают опасений у граждан: большинство считает, что эти конфессии обогащают социальную и культурную жизнь общества.
По данным правительства Германии, в стране сейчас живут чуть менее 5 миллионов мусульман. Это около 5,5 процента населения.
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