Euronews: больше половины жителей Германии с опаской относятся к исламу

18:44 Меньшов во время телемоста выступил против запрета въезда на Украину Актёр Владимир Меньшов во время телемоста между Россией и Украиной на телеканале «Россия 1» отметил, что ситуация с запретом въезда на Украину является жестокой болезнью, которая должна закончиться.

18:43 Шварценеггер ответил на слова Трампа о его «смерти» Актёр Арнольд Шварценеггер отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о его «смерти».

18:42 На Украине телеканал потребовал защиты от радикалов Телеканал «112 Украина» призвал правоохранительные органы страны защитить сотрудников редакции от произвола национал-радикалов.

18:35 Глава МВД Эстонии заявил об отсутствии «российской угрозы» в Прибалтике Министр внутренних дел, вице-премьер Эстонии Март Хельме заявил, что в Прибалтике не существует так называемой российской угрозы.

18:29 Сын легендарного футболиста Хаджи перешёл в «Генк» Полузащитник румынского «Вииторула» Янис Хаджи, который является сыном легендарного экс-игрока Георге Хаджи, подписал контракт с бельгийским футбольным клубом «Генк».

18:26 Россия начала дополнительные поставки нефти на белорусский НПЗ «Нафтан» Россия полностью обеспечит потребности белорусского НПЗ «Нафтан» за счёт дополнительных поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

18:16 Трамп заявил, что Россия и КНР желают победы Байдена на выборах в США Американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин желают победы бывшего вице-президента США Джо Байдена на предстоящих президентских выборах в Соединённых Штатах.

18:15 Боттас показал лучшее время во второй практике Гран-при Великобритании, Квят — 11-й Финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас выиграл вторую свободную практику Гран-при «Формулы-1» в Великобритании.

18:15 Госдеп прокомментировал предложение Зеленского о переговорах в Минске США не поддерживают идеи, предусматривающие изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента.

18:13 Эксперт рассказал, когда в Москву вернётся летняя погода Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, когда в Московский регион вернётся летняя погода.

18:05 Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии В Италии суд приговорил бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе итальянского репортёра Андреа Роккелли.

18:04 Джокович в шестой раз в карьере вышел в финал Уимблдона Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

17:57 Шульгин заявил о подготовке боевиками провокации с химоружием в Идлибе Провокация с применением химического оружия готовится в сирийском Идлибе, заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

17:56 Греческого теннисиста Циципаса обвинили в сексизме Греческого теннисиста Стефаноса Циципаса обвинили в сексизме из-за его поста в Twitter.

17:55 Министр труда США заявил об уходе в отставку Глава Министерства труда США Алекс Акоста заявил об уходе со своего поста.

17:39 Экс-футболист «Спартака»: болельщики зря прессовали Глушакова Бывший нападающий московского «Спартака» Владимир Обухов, который ныне выступает за «Сочи», поделился мнением об уходе экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова.

17:38 Синоптики предупредили о жаре до +39 °С в Башкирии В субботу, 13 июля, в Башкирии возможно резкое повышение температуры, сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

17:37 В Минкультуры рассказали, какие детские фильмы могут получить поддержку в 2019 году В Министерстве культуры России рассказали, какие детские фильмы могут получить поддержку в 2019 году. Соответствующие рекомендации дал Экспертный совет по игровому кино для детей, сообщает Nation News.

17:36 Спасатели предупредили о жаре до +39 ˚С в Челябинской области В Челябинской области 13 и 14 июля ожидается жара до +39 ˚С, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

17:35 Борис Клюев рассказал о своих учениках из Щепкинского училища Народный артист России Борис Клюев в беседе с «Известиями» рассказал о своих учениках из Щепкинского училища.

17:35 Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

17:34 Эксперт прокомментировал принятую в США поправку о санкциях против госдолга России Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Nation News прокомментировал решение палаты представителей конгресса Соединённых Штатов одобрить поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую в том числе введение санкций в отношении российского госдолга.

17:32 В Минюсте Украины назвали закон Зеленского о люстрации популистским Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов назвал законопроект президента Владимира Зеленского о люстрации чиновников времён бывшего украинского лидера Петра Порошенко популистским и реваншистским.

17:29 В Турции сообщили о завершении первых шагов по поставкам С-400 Турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что запланированные на 12 июля действия по поставкам российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию завершены.

17:22 «Нью-Джерси» подписал контракт с первым номером драфта НХЛ 2019 года Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» объявил о подписании контракта с первым номером драфта 2019 года американским форвардом Джеком Хьюзом.

17:14 Шульгин заявил о кризисе в ОЗХО Постпред России при Организации по запрещению химоружия Александр Шульгин заявил, что ОЗХО переживает глубокий кризис.

17:01 Футболист «Сочи» Обухов заявил, что не будет праздновать мяч в ворота «Спартака» Нападающий «Сочи» Владимир Обухов, который является воспитанником московского «Спартака», заявил, что не будет праздновать гол, если ему удастся отличиться в матче с красно-белыми.

16:59 В Минфине оценили риск ухода иностранных платёжных систем из России Министерство финансов России не видит причин для ухода Visa и Mastercard из страны после принятия поправок в закон о национальной платёжной системе. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

16:49 В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд. Об этом говорится в сообщении главы республики, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

16:46 Экипаж Шибалова занял второе место на шестом этапе «Шёлкового пути» Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова стал вторым на шестом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.

16:43 НАБУ вызвало Луценко на допрос Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало генерального прокурора Юрия Луценко на допрос 15 июля.

16:38 Полпред в УрФО прокомментировал задержание своего помощника Полпред президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов прокомментировал задержание своего помощника Александра Воробьёва, подозреваемого в государственной измене.

16:36 Мужская сборная России по волейболу сыграет за бронзовые медали Универсиады Мужская сборная России по волейболу проиграла Польше в матче полуфинала Всемирной летней универсиады в итальянском Неаполе.

16:30 В Госдуме оценили риск ухода Visa и MasterCard из России Поправки об обеспечении беспрерывности платежей не спровоцируют платёжные системы Visa и MasterCard прекратить работу в России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

16:27 На границе Украины усилят контроль перед выборами в Раду Советник министра внутренних дел Украины, председатель координационного штаба МВД Иван Стойко заявил, что украинская пограничная служба перейдёт на усиленный режим работы перед парламентскими выборами.

16:26 На Украине призвали возбудить дело из-за восстановления бюста Жукова Украинский институт национальной памяти просит Генеральную прокуратуру и Нацполицию возбудить дело по факту установки бюста Жукова в Харькове. Об этом говорится в заявлении пресс-службы института.

16:20 «Барселона» официально объявила о трансфере Гризманна Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн перешёл в каталонскую «Барселону».

16:20 В Госдуме оценили решение суда Вильнюса о блокировке сайта Sputnik Литва Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT решение Вильнюсского окружного административного суда утвердить решение Литовской комиссии по телевидению и радиовещанию о блокировке доступа к сайту агентства Sputnik Литва.

16:14 В «Спартаке» прокомментировали заявку «Лужников» в качестве резервного стадиона Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала решение клуба заявить стадион «Лужники» в качестве резервной арены команды на сезон-2019/20.

16:13 В РПЦ рассказали об актуальности образов апостолов Петра и Павла Протоиерей Михаил Зазвонов в беседе с Nation News рассказал об актуальности образов апостолов Петра и Павла.

16:10 СМИ сообщили об обысках в фискальной службе Украины Обыски проходят в Государственной фискальной службе Украины. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источники.

15:58 Росархив оценил последствия пожара в госархиве литературы и искусства В пресс-службе Росархива заявили, что ценные документы при крупном пожаре в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), по предварительным данным, не пострадали.

15:58 Российский боксёр Егоров станет претендентом на титул WBA Алексей Егоров будет претендовать на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в первом тяжёлом весе после ухода на пенсию Дениса Лебедева.

15:57 В Госдуме прокомментировали принятую в США поправку о санкциях против госдолга России Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг в беседе с ФАН прокомментировал решение палаты представителей конгресса Соединённых Штатов одобрить поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую в том числе введение санкций в отношении российского госдолга.

15:54 В Вильнюсе утвердили решение о блокировке сайта Sputnik Литва Вильнюсский окружной административный суд утвердил решение Литовской комиссии по телевидению и радиовещанию о блокировке доступа к сайту агентства Sputnik Литва.

15:52 Нарышкин заявил о планах США мешать распространению «Бессмертного полка» Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что власти США поставили задачу препятствовать распространению акции «Бессмертный полк» за рубежом.

15:44 «Валенсия» подписала контракт с Черышевым с суммой отступных в €80 млн Российский полузащитник Денис Черышев подписал контракт с испанской «Валенсией».

15:42 СМИ: Доля покупок по картам в российских магазинах впервые превысила 50% Доля покупок, оплаченных картами в российских магазинах, впервые превысила 50%, сообщают «Известия» со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Такском».

15:41 В Госдуме оценили прогноз о возможном исчезновении массовых профессий в России Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с URA.RU прокомментировал заявление ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослава Кузьминова о том, что через десять лет цифровые сервисы могут заменить такие массовые профессии, как продавцы или водители.