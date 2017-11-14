Rappler
Rappler: Филиппины заинтересовались российским железнодорожным опытом
Министры транспорта России и Филиппин обсудили организацию прямых авиарейсов между столицами этих двух стран, а также возможную помощь Москвы Маниле в развитии собственной железнодорожной сети, пишет Rappler. Как отмечает издание, Филиппины рассчитывают на солидный опыт России, которая создала у себя развитую систему железных дорог.
Rappler: Манила потратится на российскую военную технику «с умом»
Министерство обороны Филиппин заинтересовано в покупке у России военной техники. Однако, как сообщает Rappler, ведомство будет тщательно анализировать все дорогостоящие приобретения. Пока что Манилу интересуют российские снайперские винтовки и беспилотники.
Rappler: Президент Филиппин встретился со своим «кумиром» Путиным
В рамках саммита АТЭС филиппинский президент Родриго Дутерте встретился со своим «кумиром» и «героем» Владимиром Путиным, пишет Rappler. В ходе переговоров лидер Филиппин пожаловался главе Кремля на лицемерный и воинственный Запад, который ведет себя агрессивно по отношению к «маленьким странам». Российский президент внимательно его выслушал и заверил в том, что Москва будет налаживать с Филиппинами тесные отношения, рассказывает автор статьи Пиа Ранада.