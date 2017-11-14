Rappler: Филиппины заинтересовались российским железнодорожным опытом Министры транспорта России и Филиппин обсудили организацию прямых авиарейсов между столицами этих двух стран, а также возможную помощь Москвы Маниле в развитии собственной железнодорожной сети, пишет Rappler. Как отмечает издание, Филиппины рассчитывают на солидный опыт России, которая создала у себя развитую систему железных дорог. 14 ноября 2017 Rappler

Rappler: Манила потратится на российскую военную технику «с умом» Министерство обороны Филиппин заинтересовано в покупке у России военной техники. Однако, как сообщает Rappler, ведомство будет тщательно анализировать все дорогостоящие приобретения. Пока что Манилу интересуют российские снайперские винтовки и беспилотники. 29 января 2017 Rappler