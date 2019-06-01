Le Monde: Филиппины говорят канадскому мусору «бааааааа-бай»

Филиппины отправили обратно в Канаду контейнеры с нелегально доставленным мусором, который хранился в столице островного государства более пяти лет и едва не привёл к разрыву дипломатических связей между странами, сообщает Le Monde. В то же время Китай и Малайзия отказываются принимать отходы из развитых стран, заявляя, что не хотят становиться мировой помойкой.

В пятницу, 31 мая, Филиппины отправили в Канаду тонны отходов, полученных много лет назад и ставших темой ожесточённых споров между двумя странами, пишет Le Monde. Это событие совпало с заявлениями ряда стран Юго-Восточной Азии о своём нежелании быть мусорной свалкой для Запада.

Как рассказывает издание, на прошлой неделе после многократных призывов забрать разлагающиеся отходы президент Филиппин Родриго Дутерте приказал немедленно вывезти груз в Канаду. В пятницу грузовое судно с 69 контейнерами на борту вышло из порта Субик на северо-западе Манилы, который раньше был американской морской базой, и отправилось к своей цели.

«Бааааааааа-бай, как мы говорим», — написал министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин в своём аккаунте в Twitter, выложив фотографию корабля, покидающего порт.

— Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) May 31, 2019

Французская газета отмечает, что несколько дней назад Малайзия объявила о намерении вернуть 450 тонн пластиковых отходов в Австралию, Бангладеш, Канаду, Китай, Японию, Саудовскую Аравию, США и другие страны. «Малайзия не станет мировой свалкой, — цитирует Le Monde заявление министра по делам окружающей среды Яо Би Ин. — Мы не позволим развитым странам себя притеснять».

Как напоминает издание, долгое время Китай принимал пластиковые отходы со всего земного шара, однако в прошлом году прекратил делать это по экологическим причинам. На его место претендовали различные страны Юго-Восточной Азии, которые сейчас отказываются от своих планов. Тем не менее огромное количество мусора продолжает поступать в Малайзию, Индонезию и, в меньшей степени, в Филиппины, где судебные тяжбы с Канадой растянулись на годы. В прошлом месяце президент Дутерте пригрозил объявить войну, если Оттава не заберёт неправильно маркированные отходы.

Канада обязалась вернуть мусор, однако не исполнила своё обещание в отведённый до 15 мая срок. В ответ Филиппины отозвали своего посла и консулов из Оттавы, а официальный представитель президента Сальвадор Панело пригрозил немедленно свалить мусор в канадских территориальных водах, чем ещё сильнее накалил обстановку. Издание отмечает, что Манила заявила о своей готовности разорвать дипломатические отношения с Оттавой.

Отправка мусора, как надеется французская газета, должна ослабить напряжённость между двумя государствами. В четверг министр по охране окружающей среды Канады Кэтрин Маккенна заверила, что правительство изменило нормативные акты для предотвращения подобной ситуации в будущем и тесно сотрудничает с руководством Филиппин для разрешения конфликта.