На старейшей немецкой верфи в Гамбурге для России построят новый ледокол, сообщает NDR. Судно будет достигать в длину 120 м, и таким образом станет самым большим ледоколом, когда-либо построенным в Германии, подчёркивает телеканал.
На верфи с самой богатой в Германии историей для Российской Федерации построят новый ледокол, сообщает NDR.
Заказ из России на сумму €100 млн получил судостроительный завод Pella Sietas. Строить новый российский ледокол будут на верфи в пригороде Гамбурга, уточняет немецкий телеканал.
В длину судно будет достигать 120 м, и его оснастят несколькими мощными дизельными двигателями.
«Таким образом это будет самый большой ледокол, когда-либо построенный в Германии», — подчёркивает NDR.
После того как судно спустят на воду, оно отправится к месту дислокации на Дальнем Востоке Российской Федерации.
Немецкий телеканал обращает внимание, что за многомиллионный контракт из России Pella Sietas боролась целых шесть лет.
Непосредственное же строительство нового российского ледокола начнётся на верфи в Германии уже через несколько дней, отмечает NDR.
«Такого в Европе ещё не строили», — заверила в интервью немецкому телеканалу директор старейшей судостроительной верфи Германии Наталья Дин.
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал победу бойца смешанного стиля Александра Емельяненко в боксёрском поединке над представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
В воскресенье, 1 декабря, в Крыму ожидается сильный ветер и дождь, переходящий в снег. Как сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МЧС России, в связи с этим спасатели объявили штормовое предупреждение.
Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов в эфире телеканала NEWSONE выразил мнение, что его страна утратила истинный смысл существования, сделав своим приоритетом «проклятую газовую трубу».
Отказ в вылете самолёта с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном, который направлялся в Казань, был связан с нарушением чешской делегацией таможенного законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает МИД России.
Боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, нокаутировал украинца Романа Головинова на турнире ADW UAE Warriors 9 в Абу-Даби.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, кто займёт должность нового антидопингового куратора Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Следователи задержали первого заместителя руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко и адвоката адвокатской палаты Владимирской области за получение взятки.
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помешал своему соотечественнику и партнёру по команде Евгению Кузнецову подраться с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурдом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Китайское издание Sohu назвало Японию «затаившейся» ядерной державой из-за успехов в атомной промышленности. В связи с этим журналисты предупреждают, что соседние с ней страны, в том числе Россия, должны быть крайне бдительными.
В результате крушения вертолёта в Краснодарском крае погиб директор некоммерческого партнёрства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королёв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Абрау-Дюрсо».