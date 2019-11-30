NDR: в Германии построят самый большой ледокол — и отправят в Россию

На старейшей немецкой верфи в Гамбурге для России построят новый ледокол, сообщает NDR. Судно будет достигать в длину 120 м, и таким образом станет самым большим ледоколом, когда-либо построенным в Германии, подчёркивает телеканал.

На верфи с самой богатой в Германии историей для Российской Федерации построят новый ледокол, сообщает NDR.

Заказ из России на сумму €100 млн получил судостроительный завод Pella Sietas. Строить новый российский ледокол будут на верфи в пригороде Гамбурга, уточняет немецкий телеканал.

В длину судно будет достигать 120 м, и его оснастят несколькими мощными дизельными двигателями.

«Таким образом это будет самый большой ледокол, когда-либо построенный в Германии», — подчёркивает NDR.

После того как судно спустят на воду, оно отправится к месту дислокации на Дальнем Востоке Российской Федерации.

Немецкий телеканал обращает внимание, что за многомиллионный контракт из России Pella Sietas боролась целых шесть лет.

Непосредственное же строительство нового российского ледокола начнётся на верфи в Германии уже через несколько дней, отмечает NDR.

«Такого в Европе ещё не строили», — заверила в интервью немецкому телеканалу директор старейшей судостроительной верфи Германии Наталья Дин.