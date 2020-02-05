Handelsblatt: в Германии встревожены новыми санкциями США против «Северного потока — 2»

В США готовы нанести второй удар по проекту «Северный поток — 2», сообщает Handelsblatt: если строительство газопровода будет возобновлено, санкции планируется ввести против инвесторов проекта и будущих потребителей. Между тем, в Германии сильно обеспокоены действиями Вашингтона и стремятся найти ответ. По мнению издания, в качестве контрмер европейские страны могли бы ввести санкции против американских фирм, для которых рынок Европы крайне важен.

Для того, чтобы остановить «Северный поток — 2» потребовалось одно лишь письмо американского сенатора Теда Круза владельцу швейцарской компании Allseas, пишет Handelsblatt.

В письме Круз пригрозил, что если Allseas продолжат прокладывать газопровод, то в отношении предприятия будут введены санкции, потенциально способные положить конец существованию компании. В результате, Allseas вывели все свои корабли из Балтийского моря и прекратили строительные работы.

Как отмечает Handelsblatt, теперь никто не может сказать, когда работы могут быть возобновлены. В Москве и в Берлине крайне недовольны действиями США: как отмечает издание, американские санкции никогда раньше не были направлены против европейцев.

Между тем, Вашингтон уже приготовился нанести второй удар по «Северному потоку — 2»: в случае, если Россия попробует самостоятельно достроить недостающий участок газопровода, Конгресс США одобрит ещё один закон о санкциях, сообщает Handelsblatt со ссылкой на американские дипломатические круги. На этот раз штрафные меры будут направлены либо против инвесторов проекта, либо против фирм, которые будут получать газ от нового газопровода в случае завершения его строительства.

Немецкая экономика встревожена этими новостями: по словам пресс-секретаря немецкой энергетической компании Uniper, фирма очень пристально следит за развитием событий. Впрочем, правительство ФРГ не намерено сдаваться без боя, отмечает издание. Сейчас в Берлине рассчитывают на то, что строительство будет завершено «в разумные сроки».

Что касается России, то она намерена в одиночку завершить прокладку труб: технической поддержки от Германии ждать не приходится, поскольку в Берлине слишком опасаются ещё сильнее спровоцировать США. ФРГ рассчитывает на свои дипломатические усилия. При этом, представители немецкой правящей коалиции демонстрируют весьма боевой настрой: «Мы делаем всё для того, чтобы проект «Северный поток — 2» был завершён. Германия и ЕС не позволят, чтобы их внешняя политика диктовалась из Вашингтона», — приводит издание слова пресс-секретаря партии СДПГ Бернда Вестфаля.

Аргумент о том, что Украина и Россия договорились о транзите газа, а значит «Северный поток — 2» не угрожает украинской экономике, пока никак не подействовал на позицию США, отмечает Handelsblatt. Вашингтон воспринимает Россию как своего соперника. Демократы и республиканцы поставили себе целью помешать стремлению Владимира Путина нарастить влияние России и наказать Москву за «вмешательство в выборы» в 2016 году. По мнению издания, саботаж строительства «Северного потока» объясняется именно этим.

Среди немецких экономических игроков растёт беспокойство, отмечает Handelsblatt. По словам председателя восточного комитета немецкой экономики Оливера Хермеса, без российского газа Германия не сумеет выполнить своих амбициозных климатических целей. Хермес считает, что если ЕС не найдёт адекватного ответа на американские санкции, то европейская экономика станет «игрушкой в руках Китая и США».

Одним из возможных ответов со стороны европейских стран могли бы стать контрсанкции против американских компаний, пишет издание. В военном плане ЕС является «карликом», однако в экономическом плане он «тяжеловес» даже в сравнении с США. Для американских предприятий европейский рынок очень важен, поэтому потенциальные штрафные меры стали бы для них очень болезненными.