Der Spiegel: горькая пилюля — «Октоберфест» пал жертвой коронавируса

В этом году власти Германии решили не проводить традиционный пивной фестиваль «Октоберфест», сообщает Der Spiegel. Причиной тому послужила пандемия. «Нам больно и очень жаль», — поделился своими переживаниями премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, но «жить во времена коронавируса — значит жить осторожно».

Немецкие власти решили отменить пивной фестиваль «Октоберфест» в этом году, сообщает Der Spiegel. Об этом заявили обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

«Мы хотим защитить Баварию», — пояснил решение премьер. Он напомнил, что «Октоберфест» — «самый большой и прекрасный праздник в мире», но «жить во времена коронавируса — значит жить осторожно».

По его словам, риски слишком велики: «На фестивале нельзя будет держать дистанцию и работать в масках». «Сокращение размаха празднований или полуальтернативы» также бы ничего не дали. «Нам больно и очень жаль», — подчеркнул Зёдер.

Отмена фестиваля — это «горькая пилюля», отметил Райтер. Это решение сильно ударит по экономике Мюнхена. Пострадают не только организаторы представлений, хозяева пивных заведений и фестивальных палаток, но и отели, рестораны, таксисты, а также розничная торговля. В сумме город лишится прибыли в размере €1,23 млрд.