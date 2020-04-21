Der Spiegel Оригинал

Der Spiegel: горькая пилюля — «Октоберфест» пал жертвой коронавируса

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В этом году власти Германии решили не проводить традиционный пивной фестиваль «Октоберфест», сообщает Der Spiegel. Причиной тому послужила пандемия. «Нам больно и очень жаль», — поделился своими переживаниями премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, но «жить во времена коронавируса — значит жить осторожно».
Der Spiegel: горькая пилюля — «Октоберфест» пал жертвой коронавируса
Reuters

Немецкие власти решили отменить пивной фестиваль «Октоберфест» в этом году, сообщает Der Spiegel. Об этом заявили обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

«Мы хотим защитить Баварию», — пояснил решение премьер. Он напомнил, что «Октоберфест» — «самый большой и прекрасный праздник в мире», но «жить во времена коронавируса — значит жить осторожно».
 
По его словам, риски слишком велики: «На фестивале нельзя будет держать дистанцию и работать в масках». «Сокращение размаха празднований или полуальтернативы» также бы ничего не дали. «Нам больно и очень жаль», — подчеркнул Зёдер.
 
Отмена фестиваля — это «горькая пилюля», отметил Райтер. Это решение сильно ударит по экономике Мюнхена. Пострадают не только организаторы представлений, хозяева пивных заведений и фестивальных палаток, но и отели, рестораны, таксисты, а также розничная торговля. В сумме город лишится прибыли в размере €1,23 млрд.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Der Spiegel Германия Европа
теги
болезнь Германия карантин коронавирус пиво праздник эпидемия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров