LCI: французские учёные подтверждают — жара снижает активность коронавируса

Вслед за своими коллегами из Китая французские учёные утверждают, что эпидемия COVID-19 идёт на спад при повышении температуры, сообщает LCI. Однако Национальная академия медицины предупреждает, что ослаблять ограничения пока рано: осенью во Францию может прийти вторая волна заболевания.

С апреля эпидемиологическая кривая числа заразившихся и пациентов в реанимации неуклонно идёт вниз — если карантин принёс свои плоды, такой прогресс может также объясняться более тёплой погодой, пишет LCI. Исследования Национальной академии медицины подтвердили идею научного сообщества о том, что жара влияет на распространение вируса и позволяет уменьшить число заражений.

В официальном сообщении академии, опубликованном 27 мая, говорится об анализе, проведённом китайскими учёными. Они выяснили, что повышение температуры на один градус уменьшает на 3,1% количество новых заболевших и на 1,2% число смертей. Чтобы подтвердить эту тенденцию, Национальная академия медицины провела исследование среди 19 «врачей, аптекарей и медработников» в двух странах с умеренным климатом (Франция и Италия), шести в африканских субтропиках (Сенегал, Кот-д’Ивуар, Буркина-Фасо, Мали, Того и Габон) и в заморских департаментах Франции (Гваделупа, Мартиника, Реюньон, Майотта, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Новая Каледония).

В статье отмечается, что учёные поставили целью «изучить влияние температуры на коэффициент заразности COVID-19, сравнивая данные из субтропических зон с данными из европейских стран». Полученные результаты подтверждают выводы китайских коллег: они демонстрируют, что «индекс распространения (коронавируса. — ИноТВ), который в Европе составляет 2,67 при средней (температуре. — ИноТВ) 11,2°C, опускается до 0,03 в Африке южнее Сахары, где средняя температура достигает 34,8°C». Другими словами, согласно этим выводам, вирус должен быть восприимчивым к колебаниям температуры.

Французский сайт напоминает, что ещё до подтверждения такую гипотезу выдвигали с самого начала эпидемии некоторые специалисты. «Это семейство вирусов является сезонным и поэтому восприимчивым к климатическим условиям, — объяснил в интервью LCI ведущий научный сотрудник Национального центра научных исследований (CNRS) Этьен Декроли. — Когда жарко и сухо, это приводит к обезвоживанию вирусных частиц, что уменьшает заразность вируса».

Однако это не означает, что под предлогом сильной жары необходимо снизить бдительность в борьбе COVID-19. «Чтобы уничтожить коронавирус, этим летом недостаточно загорать на пляже под солнцем, — предупреждает врач скорой помощи Жеральд Киржек, медконсультант LCI. — Если мы ослабим наши усилия только потому, что стало теплее, эпидемия может возобновиться с новой силой, как только температура понизится». В связи с этим Национальная академия медицины призывает не игнорировать риск возвращения эпидемии, главным образом во Франции, если летом вирус продолжит распространяться в Южном полушарии. Кроме того, академики высказались за усиление мер для наблюдения, предупреждения и быстрого реагирования, начиная с сентября.