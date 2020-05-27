Bloomberg: верхушка айсберга — китайский вирусолог об изучении природы коронавируса

Если не изучать неизвестные вирусы, которые переносят дикие животные, вполне вероятно, что вспышек новых заболеваний не удастся избежать, заявила в интервью китайским СМИ замглавы Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли. Специалист, известный своими исследованиями по коронавирусу у летучих мышей, призывает к международному сотрудничеству и критикует политизацию науки.

Китайский вирусолог Ши Чжэнли, известная своими исследованиями по коронавирусу у летучих мышей, утверждает, что новые заболевания, с которыми человечеству недавно пришлось столкнуться, — «лишь верхушка айсберга».

Как сообщает Bloomberg, из-за её сферы деятельности Ши, заместителя главы Уханьского института вирусологии, в Китае называют «бэтвумен», или «женщиной — летучей мышью». В своём интервью китайскому телеканалу CGTN специалист заявила, что работа по изучению вирусов должна быть прозрачной и вестись на основе международного сотрудничества. По словам Ши, «очень печально», когда науку пытаются политизировать.

«Если мы хотим предотвратить вспышку нового инфекционного заболевания среди людей, мы должны работать на опережение, изучать неизвестные вирусы, переносчиками которых в природе выступают дикие животные, и предупреждать общество заранее. Если мы не будем их изучать, вполне вероятно, случится другая вспышка», — считает Ши Чжэнли.

Как напоминает Bloomberg, США во главе с президентом Дональдом Трампом и госсекретарём Майком Помпео настаивают, что изначально вспышка коронавируса произошла по вине лаборатории Уханьского института вирусологии. Однако китайская сторона всё отрицает.

Как объясняет Ши, вирусы, с которыми она работала в институте, не похожи по своим генетическим характеристикам на распространившуюся по всему миру «корону». По данным ресурса, у себя в соцсетях специалист даже написала, что «клянётся своей жизнью», что пандемия не связана с её лабораторией.

Ещё в одном интервью CGTN на этот раз уже руководитель уханьского института Ван Яньи назвала утверждения о том, что пандемия стала результатом утечки коронавируса из её учреждения, «чистой фабрикацией».