BFM TV: Макрон признал ответственность за решение провести выборы в разгар пандемии

Президент Франции Эммануэль Макрон взял на себя ответственность за решение не отказываться от проведения первого тура муниципальных выборов в разгар пандемии коронавируса, сообщает BFM TV. Как передаёт сайт телеканала, французский лидер также отверг обвинения в неправильном управлении запасами медицинских масок в стране.

В интервью французским СМИ в среду 15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон взял на себя ответственность за решение не отказываться от проведения первого тура муниципальных выборов в стране в марте, за два дня до введения режима всеобщей изоляции в связи с пандемией коронавируса, сообщает BFM TV.

По признанию главы государства, перед принятием решения о проведении голосования он колебался, однако не стал отменять его, опираясь на мнение научного совета. «Если бы научный совет заявил, что проведение выборов поставит под угрозу здоровье французов, я не стал бы их проводить», — отметил французский лидер.

«Я полностью беру на себя ответственность за это решение, — подчеркнул президент. — Я не хотел, чтобы страна думала, что произошли какие-то манипуляции, и люди сочли, что я нашёл повод не проводить их».

По мнению главы государства, в дни проведения голосования у людей было больше шансов заразиться в барах или на улицах, чем на избирательных участках. Из-за хорошей погоды люди не соблюдали должной дистанции, уверен Макрон.

Как напоминает сайт телеканала, проведение второго тура муниципальных выборов, назначенное на 22 марта, было перенесено на 21 июня, однако окончательное решение о сохранении этой даты или возможном дальнейшем переносе власти примут на основании данных, полученных к 23 мая.

Помимо этого, президент защитил свою позицию в отношении медицинских масок. В начале апреля правительство сделало заказ этих средств защиты в размере 1 млрд штук, однако многие медицинские работники до сих пор жалуются на их нехватку.

«С самого начала кризиса мы приняли решение контролировать их распределение и отдавать приоритет медицинскому персоналу и тем, кто подвергается наибольшему риску», — объяснил Макрон, подчеркнув, что отказывается рекомендовать ношение масок для всех.

«Меня судят вот уже две недели, но я не буду судить своих предшественников в том, что касается запасов (масок. — ИноТВ), даже если иногда это было бы проще», — заметил французский лидер.