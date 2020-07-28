Глава Бюро национальной безопасности Польши: мы найдём, с кем сотрудничать при поражении Трампа на выборах

Вновь переизбранный президент Польши Анджей Дуда, по всей видимости, уже не сильно верит в победу своего американского коллеги Дональда Трампа. Но вне зависимости от того, кто победит в этом году в ходе президентских выборов в США, отношения Варшавы с Вашингтоном будут сохраняться на похожем уровне, ведь польский лидер умеет договариваться и с демократами, сказал в беседе с Polskie Radio глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Несмотря на то что предыдущий президентский срок главы Польши Анджея Дуды был в значительной мере периодом отношений Дуда — Трамп или Трамп — Дуда, так как их президентские сроки практически пересекались по времени, польский лидер в случае поражения Трампа сумеет найти подход к новому президенту США, уверен глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. «В самом начале своего президентского срока Анджей Дуда встретился с президентом Бараком Обамой. Имели место хорошие, конструктивные переговоры. Польский президент был в состоянии установить связь также с представителем демократов», — напоминает он в беседе с Polskie Radio.

По его мнению, вне зависимости от того, кто победит в этом году в ходе президентских выборов в США, отношения Варшавы с Вашингтоном будут сохраняться на похожем уровне. «Некоторые направления американской политики — также для демократов — неизменны. К ним можно причислить отношение к факту занятия Россией части территории Украины. Также наблюдается определённое согласие среди американских элит касательно оценки отношений с Россией и роли Польши в этом плане», — объясняет Павел Солох.

«Не рассматривая вопрос о том, кто выиграет президентские выборы в США, Анджей Дуда готов к сотрудничеству с любым, кто будет разделять нашу точку зрения, что касается вопросов безопасности. И на стороне противников Дональда Трампа мы найдём такие группы», — резюмирует в беседе с Polskie Radio глава Бюро национальной безопасности Польши.