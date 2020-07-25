Ващиковский: у России не осталось времени на внешнеполитические игры — дома забот хватает

В последнее время ослабленная пандемией коронавируса Россия стала совсем неактивна на внешнеполитическом фронте, констатирует бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. В беседе с Polska Times он говорит, что пандемия повлияла на энергетический рынок, сильно снизила цены на нефть, и доходы российского бюджета значительно сократились. Поэтому Путину есть чем заняться дома. При этом Ващиковский не исключает, что он может попытаться переключить внимание россиян на внешние проблемы, обострив ситуацию, например, на Украине.

Пока неизвестно до конца, насколько пандемия коронавируса ослабила ЕС. Всё время появляются сообщения о том, что не за горами будет новая волна этой пандемии, продолжают возникать очередные вспышки массовых заболеваний, в том числе и в Польше, говорит бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

В беседе с Polska Times он предполагает, что окончательное подведение итогов ещё впереди, ведь разгар пандемии пришёлся на середину марта, и очень сложно за такое короткое время собрать все анализы, оценки, сделать выводы и посчитать всё. Но сегодня уже известно. что ВВП Италии упал на 11%, в Польше он будет примерно на 4% ниже, а в других странах — это 10%. «Это масштаб потерь, которые может вызвать большая война. Тем не менее, я думаю, что всё ещё не подсчитано, что мы ещё продолжим считать наши потери», — с сожалением констатировал экс-министр.

Он согласен с тем, что вакцина появится самое раннее только в следующем году. При этом Ващиковский не покидает надежду о том, что специалисты изобретут лекарство, которое хотя бы частично смягчит последствия пандемии. «Здесь темперамент Трампа может стать плюсом, особенно на фоне отсутствия темперамента и харизмы у Джо Байдена», — говорит он. На вопрос о том, что будет делать Польша, если всё-таки выиграет Байден, он спокойно ответил: «Мы всегда делали ставку на Соединённые Штаты, здесь нет альтернативы. Европа не предлагает похожей альтернативы. Мы делали ставку на Соединённые Штаты, независимо от того, кто находился там у власти (…) интересы Польши и США в этой части Европы полностью совпадают».

В интервью Витольд Ващиковский также рассказал, что вопросы безопасности являются приоритетными для Польши, исторический опыт которой очень богат. «(…)Мы от них не убежим. На данный момент расширение ЕС и НАТО приостановлено на многие годы, поэтому мы и далее будем выступать в качестве флангового государства, мы будем соседствовать с нестабильным регионом на востоке. И нам постоянно придётся бороться за сохранение и улучшение нашей безопасности», — рассказал он.

Бывший министр также заметил исчезновение из поля зрения Владимира Путина, который ещё несколько месяцев назад предпринимал попытки переписывания истории. «У него имеются проблемы внутреннего характера. Россия также пострадала от пандемии, а раз это закрытая страна, не особо прозрачная, мы не знаем точно, к каким последствиям привела пандемия. Нам известно, что пандемия повлияла на энергетический рынок, сильно снизила цены на нефть, а доходы российского бюджета тоже значительно сократились», — объясняет Ващиковский.

«(…) России есть чем заняться дома, у неё нет времени на внешнеполитические игры — это просто-напросто иллюзия. У нас есть информация о том, что Россия сосредоточивает свои силы как в Крыму, так и на границе с Донбассом», — добавляет экс-министр. Он ссылается на мнения аналитиков, которые считают, что именно из-за этих внутренних проблем, Путину может снова прийти в голову мысль о том, чтобы начать маленькую войну. Именно она может послужить отвлекающим фактором, чтобы россияне не обращали слишком внимание на то, что происходит внутри страны. Россия может попытаться восстановить сухопутную связь Крыма с Россией, либо инициировать конфликт с Украиной, предполагает в беседе с Polska Times бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.