Польский эксперт: без помощи НАТО, Прибалтика будет не в состоянии дать отпор России

В сложившейся непростой ситуации в регионе Балтийского моря, Польша — ключевая страна региона — должна максимально поспособствовать росту силы Североатлантического альянса. Ей следует позаботиться об укреплении сил США и НАТО в регионе и создании сдерживающего потенциала настолько, чтобы Россия никогда не решилась на применение силы, говорит польский аналитик Милош Гац. В беседе Polskie Radio он напоминает: гибридные действия и пропагандистскую активность Россия сопровождает вооруженными действиями.

«Россия под руководством Владимира Путина стремится вернуть своё влияние над государствами бывшего Восточного блока», — заявляет в интервью Polskie Radio аналитик из Высшей школы банковского дела в Гданьске Милош Гац. В беседе он подчёркивает, что согласно американскому видению, в результате подавляющего преимущества российских сил на её западных границах, балтийские страны не будут в состоянии самостоятельно дать им отпор. «Такое сражение окончилось бы поражением», — констатирует он. Эксперт также уверен в том, что сегодня ключевая роль возлагается на Польшу и НАТО в целом. «В настоящей ситуации Польша должна забоится о силе альянса, об укреплении сил США и НАТО в регионе и сдерживающего потенциала настолько, чтобы Россия никогда не решилась на применение силы», — разъясняет он.



Милош Гац обращает внимание на то, что в военных сценариях также ситуация Белоруссии выглядит достаточно проблематично. «Если атака на Польшу осуществлялась бы с брестского направления, то де факто она шла бы по открытой автостраде прямо в нашу столицу, в Варшаву. Это многие эксперты упускают из виду. Но необходимо помнить о том, что масштабные учения проходят именно на территории Белоруссии. Более того, учения «Запад» также гостят на полигонах Белорусии, а у нас на этом направлении нет соответствующих мощностей», — объясняет он.



В беседе польский аналитик также предложил рассматривать в контексте угрозы балтийский регион, в особенности ключевое и стратегическое географическое положение Швеции, а прежде всего острова Готланд. «Захват этого острова, создание там Россией систем зон закрытого доступа привело бы к параличу этого региона. В результате у НАТО практически бы не было доступа к этому театру военных действий», — добавляет аналитик.



Потенциал, которым на настоящий момент обладает польский военной-морской флот не адекватен к вызовам и угрозам, которые представляет собой Россия, говорит эксперт. В случае возможного конфликта на Балтийском море, значимость участия военно-морского флота Польши неоспорима, поэтому уже сейчас он должен принимать участие в международных операциях, для которых он, к сожалению, не обладает соответствующим потенциалом.



Гац говорит, что уже на данный момент Россия осуществляет гибридные действия в отношении Польши и её соседей, ведёт пропагандистскую войну, размещает военный потенциал на своих границах, вооружает Балтийский флот. Он обращает внимание на то, что гибридные действия и пропагандистскую активность Россия сопровождает вооруженными действиями. «Мы постоянно являемся свидетелями синхронизации дезинформации, невоенных действий, использования новых технологий с военными действиями. Их цель состоит в оказании давления на балтийские государства. Следовательно, демонстрация силы происходит в двух измерениях (…) И их всегда необходимо принимать во внимание», — призывает он.



«Рост напряжённости на Балтийском море не прекращается. Российские самолёты постоянно кружат вблизи воздушного пространства балтийских стран. Россияне всегда объясняют это тем, что эти полёты имеют исключительно учебный характер. Однако, нет никаких сомнений в том, что они зачастую симулируют настоящую атаку при помощи российских истребителей», — резюмирует в интервью Polskie Radio аналитик из Высшей школы банковского дела в Гданьске Милош Гац.