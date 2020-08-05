Корреспондент: украинцы готовились наводнить Польшу миллионом поддельных сигарет

03:00
Велогонщик Якобсен впал в кому после столкновения на трассе в Польше
Гонщик команды Deceuninck — Quick-Step Фабио Якобсен получил тяжелейшие травмы в результате завала на финише первого этапа веломногодневки «Тур Польши».
03:00
Газизов объявил, что Гулиев, Мелкадзе и Ломовицкий будут отданы в аренду или проданы
Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов огласил решения клуба по ряду игроков.
03:00
Ещё 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Ещё 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Общее число летальных исходов в столице достигло 4534, следует из данных оперативного штаба.
03:00
Террористы обстреляли населённые пункты в Идлибе и Алеппо
Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
03:00
Тедеско отметил умение Кокорина укрывать мяч корпусом
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился первыми впечатлениями от Александра Кокорина.
03:00
Глава Пентагона прокомментировал взрыв в Бейруте
Министр обороны США Марк Эспер в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом, прокомментировал взрыв в Бейруте.
03:00
Тедеско заявил, что Урунов три недели не тренировался из-за COVID-19
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что последние три недели новичок команды Остон Урунов не тренировался из-за коронавируса.
03:00
Каррера: Кокорин знает, как играть в спартаковский футбол
Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера положительно высказался о новобранце красно-белых Александре Кокорине.
03:00
Во Франции за сутки выявлено почти 1,7 тысячи случаев коронавируса
Почти 1,7 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом выявлено во Франции за минувшие сутки, сообщает пресс-служба Минздрава страны.
03:00
«Коломна» обыграла «Сатурн», а «Анжи» — «Махачкалу» в 1/256 финала Кубка России
Состоялись матчи 1/256 финала Кубка России по футболу.
03:00
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве на несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что «о защитных мерах не надо забывать».
03:00
Второй самолёт МЧС России прибыл в Бейрут
Второй самолёт МЧС России, направленный в Ливан, приземлился в аэропорту Бейрута. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
03:00
Самвел Карапетян поможет восстановить разрушенную армянскую церковь в Бейруте
Предприниматель Самвел Карапетян заявил о поддержке бейрутских армян и выразил готовность содействовать восстановлению пострадавшей в результате мощного взрыва церкви Святого Геворга.
03:00
Каррера похвалил Газизова за трансфер Кокорина
Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера оценил переход в команду Александра Кокорина.
03:00
Корреспондент RT рассказал об обстановке в Минске перед выборами
Корреспондент RT Константин Придыбайло в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что происходит в Минске за несколько дней до выборов президента Белоруссии.
03:00
«Копенгаген» прошёл «Истанбул» в плей-офф ЛЕ, несмотря на проигрыш в первом матче
«Копенгаген» крупно обыграл на своём поле турецкий «Истанбул Башакшехир» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
03:00
В Италии за сутки скончались десять человек с коронавирусом
В Италии за сутки скончались десять человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
«Шахтёр» пробился в 1/4 финала Лиги Европы, разгромив «Вольфсбург»
Украинский «Шахтёр» разгромил немецкий «Вольфсбург» в Киеве в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (3:0).
03:00
Первая передача Дадонова в Кубке Стэнли помогла «Флориде» обыграть «Айлендерс»
«Флорида Пантерз» победила «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2) и сократила отставание в серии квалификации Кубка Стэнли до 1:2.
03:00
Зеленский сменил главу военной разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны страны и назначил на этот пост Кирилла Буданова. Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского лидера.
03:00
Правительство ФРГ приняло к сведению призыв Тихановской к Меркель
Правительство Германии приняло к сведению призыв кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой.
03:00
Глава набсовета РУСАДА Ивлев перечислил претензии к Ганусу
Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев рассказал о претензиях к генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу.
03:00
За сутки в мире выявили более 206 тысяч случаев коронавируса
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 206 709 и достигло 18 354 342.
03:00
Заслуженный врач России рассказал, как перенести акклиматизацию
Заслуженный врач России Андрей Кабычкин рассказал, как перенести акклиматизацию.
03:00
В Петербурге уточнили заявление о разрешении продолжить снятие ограничений
В пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева пояснили его слова о том, что Роспотребнадзор предложил переходить ко второму этапу снятия ограничений в городе.
03:00
Директор «Мордовии» заявил о переходе команды в любительский футбол
Директор «Мордовии» Николай Лёвин признал, что клуб не выступит в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) — третьем по уровню дивизионе России.
03:00
Под Владимиром военнослужащий погиб от случайного выстрела сослуживца
Военнослужащий погиб от случайного выстрела сослуживца во Владимирской области.
03:00
Глава Минспорта Мордовии объяснил, почему «Мордовия» лишится профессионального статуса
Министр спорта Мордовии Александр Савилов прокомментировал информацию о потере одноимённым клубом профессионального статуса.
03:00
ООН не планирует направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию
Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация не намерена направлять наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию.
03:00
Свищёв назвал возможное увольнение Гануса экстраординарным событием
Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв высказался о возможной отставке гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.
03:00
Эксперт рассказал о росте популярности страхования домашних животных в России
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин рассказал о росте популярности страхования домашних животных в России.
03:00
Глава бюро МИА «Россия сегодня» в Ливане рассказал о взрыве в Бейруте
Руководитель бюро МИА «Россия сегодня» в Ливане и Сирии Михаил Алаеддин в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что в момент взрыва в Бейруте находился на лодке в море примерно в километре от места ЧП.
03:00
Журналист: Гуга пропустит матч «Атлетико Минейро» из-за перехода в «Спартак»
«Спартак» достиг соглашения с «Атлетико Минейро» по переходу правого защитника Гуги.
03:00
Первый самолёт МЧС России приземлился в аэропорту Бейрута
Первый самолёт МЧС России, направленный в Ливан, приземлился в аэропорту Бейрута. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
03:00
В Греции за сутки выявили 124 новых случая коронавируса
В Греции за сутки выявили 124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 15 обнаружены при контроле на въезде в страну.
03:00
Знаменитый форвард и тренер «Рубина» Задикашвили скончался в возрасте 73 лет
Бывший игрок и наставник «Рубина» Мурад Задикашвили умер в среду, 5 августа, на 74-м году жизни.
03:00
Помпео провёл переговоры с премьером Ливана
Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с премьером Ливана Хасаном Диабом. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
03:00
Источник: Митрюшкин может перейти в «Монпелье»
Российский вратарь Антон Митрюшкин, недавно покинувший швейцарский «Сьон», может продолжить карьеру в «Монпелье».
03:00
На трассу М1 в Белоруссии сели боевые самолёты
В ходе оперативно-тактических учений ВВС и войск ПВО в Белоруссии на участке автомобильной трассы М1 в Ивацевичском районе приземлились боевые самолёты.
03:00
Роспотребнадзор Татарстана дал новые рекомендации по профилактике коронавируса в вузах
Роспотребнадзор Татарстана дал новые рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в вузах.
03:00
В СФ поддержали инициативу о профпереподготовке для женщин в декрете
В Совете Федераций поддержали инициативу профпереподготовки женщин в декретном отпуске.
03:00
Петербургу предложили перейти ко второму этапу снятия ограничений
Руководство федерального Роспотребнадзора предлагает Санкт-Петербургу переходить ко второму этапу снятия ограничений, введённых из-за коронавируса. Об этом сообщил вице-губернатор Олег Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
03:00
В Мурманской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом в регионе
В Мурманской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом в регионе.
03:00
В Казани оценили строительство Вознесенского тракта в 17 млрд рублей
В Казани оценили строительство Вознесенского тракта в 17 млрд рублей.
03:00
Плющенко посетовал, что ему неизвестны принципы проведения Гран-при по фигурному катанию
Тренер Евгений Плющенко прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) провести Гран-при среди взрослых в сезоне-2020/21.
03:00
В Самаре прокомментировали итоги встречи рабочей группы Госсовета по культуре
На встрече рабочей группы Госсовета по культуре, которая проходила 5 августа, участники обсудили корректировки в одноимённом нацпроекте, руководителем группы выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
03:00
В Таджикистане за сутки выявили 42 случая коронавируса
В Таджикистане за сутки выявили 42 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Министерства здравоохранения и социальной защиты страны.
03:00
Штоффельсхаус обратился к Фарфану: ты настоящий чемпион, спасибо за твой вклад
Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус опубликовал в своём Instagram фотографию с Джефферсоном Фарфаном, который покинул клуб в среду, 5 августа.
03:00
ЦИК Белоруссии аккредитовал более 240 иностранных наблюдателей
ЦИК Белоруссии аккредитовал 243 иностранных наблюдателя для участия в мониторинге президентских выборов.
03:00
Медсестра из Татарстана рассказала о работе во время пандемии
Медсестра из Нижнекамска Татьяна Афиногенова рассказала о работе во время пандемии.