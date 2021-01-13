Euronews: «чуть не избили» — из-за пандемии работа сельских врачей на Украине стала особенно опасной

На телеге — к пациентам с COVID-19: так выглядит работа сельского врача на Западной Украине. Причём с началом пандемии она стала особенно опасной, передаёт Euronews. Проблема в том, что местные жители редко соблюдают санитарные ограничения и с подозрением относятся к требованиям врачей. Многие сомневаются, что властям удастся контролировать соблюдение карантинных мер, особенно вне крупных городов.

На такой телеге, запряжённой парой лошадей, сельский врач Виктория Махныч регулярно объезжает пациентов в нескольких деревнях в Украинских Карпатах. С началом пандемии её работа стала особенно опасной — в том числе из-за отношения самих местных жителей, которые, с одной стороны, боятся коронавируса и при этом не соблюдают санитарные ограничения.



ВИКТОРИЯ МАХНЫЧ, сельский врач: В первый раз, когда мы пришли к пациенту, чтобы взять ПЦР-тест, мы были в костюмах биозащиты. Соседи чуть не избили нас, потому что испугались.



Виктория Махныч опасается резкого всплеска заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников с традиционными застольями, крупными развлекательными мероприятиями и богослужениями. Жёсткий общенациональный карантин был введён на Украине только 8 января. Критики правительства называют это решение запоздалым.



Скептики сомневаются, что властям удастся контролировать соблюдение санитарных мер, особенно вне крупных городов. По данным Gradus Research, только 20 процентов украинцев воспринимают коронавирус как серьёзную или очень серьёзную угрозу для себя.



ЖЕНЩИНА: В доме Божьем Господь спасает нас от всего, спасёт и от этого. Не нужны маски в храме! Просим милости у Господа.



Несмотря на решение об ужесточении общенационального карантина, в некоторых городах страны муниципальные власти не поддержали новые санитарные ограничения — в частности, в Тернополе и Черкассах.



С начала пандемии на Украине зарегистрировано свыше 1 миллиона 100 тысяч случаев заражения коронавирусом, за сутки этот показатель вырос более чем на 4 тысячи. Жертвами пандемии признаны почти 20 тысяч человек.



Дата выхода в эфир 11 января 2021 года.

