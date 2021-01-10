RFI: на Украине российский «Спутник V» может скоро стать «политическим ядом»

Украинская фармкомпания «Биолек» потребовала у правительства начать испытания, производство и поставку российской вакцины «Спутник V», пишет RFI. Киев же надеется на Запад и китайскую вакцину, однако западные страны пока не спешат обеспечить украинцев защитой от коронавируса.
Украина уже во второй раз ввела карантин из-за пандемии, перейдя рубеж в 20 тыс. умерших из-за Covid-19. Как пишет RFI, ещё 30 декабря президент страны Владимир Зеленский объявил, что Киев заказал у Китая 1,8 млн доз вакцины.
Однако украинская фармкомпания «Биолек» в Харькове потребовала у правительства обратить внимание на российскую вакцину «Спутник V», тестировать её, начать её производство и распространение среди украинцев.
Украинское правительство не спешит в этом вопросе, но как отмечает автор статьи, «стоит представить, какую психологическую дилемму переживают украинцы — сделать укол вакцины, произведённой государством, которое принесло на Украину вирус войны, где к этому времени погибло почти 15 тыс. человек».
Издание отмечает, что «Биолек» поддерживает Виктор Медведчук, который, по словам автора статьи, возглавляет пророссийскую оппозицию на Украине. А Владимир Зеленский отдаёт приоритет на данный момент поставкам вакцины с Запада, но сам Запад не спешит предоставить Украине вакцину. Так что на Украине «вопрос о вакцине «Спутник V» может скоро стать политическим ядом», пишет RFI.
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