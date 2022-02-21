Guardian: посольство США в Москве призвало американцев подготовить «планы по эвакуации» из России

Диппредставительство США в России обратилось к американским гражданам на территории страны с призывом составить «планы по эвакуации» без помощи американских властей, сообщает The Guardian. По данным газеты, свой призыв дипломаты объяснили ростом угрозы терактов в крупных российских городах на фоне усугубления украинского кризиса.
На фоне усугубления украинского кризиса посольство США в России порекомендовало американским гражданам, находящимся на территории страны, заранее спланировать «эвакуацию», сославшись на высокий риск терактов в Москве, а также в регионах у границы с Украиной, пишет The Guardian.
«Поступают угрозы о терактах в торговых центрах, на станциях железных дорог и метро и в других местах массового скопления людей в крупных агломерациях, включая Москву и Санкт-Петербург, а также зоны повышенной напряжённости вдоль границы России с Украиной, — цитирует британское издание сообщение посольства, адресованное гражданам США в России. — Просим пересмотреть свои планы по обеспечению личной безопасности, а также подготовить планы по эвакуации без помощи со стороны американского правительства».
По информации The Guardian, российский МИД отреагировал на заявления американских дипломатов резкой критикой. В частности, официальный представитель дипведомства Мария Захарова поинтересовалась у коллег, передавали ли они информацию о возможных терактах Москве по партнёрским каналам. «А если нет, то как это всё понимать?», — цитирует её британское издание.
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