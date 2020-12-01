CTV: большинство умерших от COVID-19 в Канаде — из домов престарелых

В Канаде вторая волна пандемии, как и первая, больнее всего бьёт по пожилым людям. При этом власти обещали летом принять меры, но, по словам родственников погибших, этого недостаточно, передаёт CTV News.

Пожилые люди в Канаде больше всех страдают от пандемии, сообщает CTV News. Там началась вторая волна коронавируса, и от неё уже умирают представители старшего поколения, которые живут в домах престарелых на постоянной основе.

При этом правительство Канады прежде обещало, что предпримет дополнительные меры для того, чтобы их защитить. Однако родственники новых жертв вируса говорят, что всё это «пустые слова».

Так, только в провинции Онтарио лишь за одну неделю в начале ноября умер 71 пациент домов престарелых. Но при этом в Канаде до сих пор нет открытой базы, которая показывала бы, как сильно затронуты пандемией такие учреждения.

В итоге канадцы сами занялись подсчётами и сделали вывод, что сейчас обстановка гораздо хуже, чем во время первой волны. До 77% всех погибших от коронавируса имеют отношение к домам длительного пребывания и домам престарелых.

При этом власти Онтарио отвечают, что, например, в сентябре выделили более $500 млн на защитное обмундирование для работников таких домов и на их переустройство.

Отдельная проблема, как пишут журналисты, — это нехватка персонала. Но при этом в некоторых домах комнаты рассчитаны по-прежнему на 3—4 человека, и санитарные помещения у них общие, так что социальную дистанцию и изоляцию держать сложно. Плюс, сотрудники этих заведений живут вовне и могут оттуда привнести вирус.



У экспертов надежда на распространение более быстрой системы тестирования. Плюс теперь у тех, кто работает с пожилыми, будут брать анализы вдвое чаще — раз в неделю, сообщает CTV News.