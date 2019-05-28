CTV: в последнюю минуту Канада вмешалась в борьбу с Россией и Данией за арктическое наследие

Канада всё же посоревнуется за контроль над Арктикой с Россией и Данией, сообщает CTV. После многолетней задержки Оттава буквально в последнюю минуту наконец-то предоставила в комиссию ООН «научные доказательства» того, почему именно она должна владеть Северным полюсом и районами морского дна, богатыми ресурсами, вокруг него, поясняет канадский телеканал.
Канада всё же посоревнуется за контроль над Северным полюсом с Российской Федерацией и Данией, сообщает CTV.
После многолетней задержки Канада наконец-то предоставила в Комиссию ООН по границам континентального шельфа «научные доказательства» того, что она имеет право претендовать на существенную часть арктического морского дна, включая Северный полюс, отмечается в статье на сайте канадского телеканала.
В свою очередь, Российская Федерация и Дания уже предоставили на рассмотрение комиссии свои доказательства того, почему именно они должны владеть Северным полюсом и районами морского дна, богатыми ресурсами, вокруг него, напоминает автор статьи.
Как отмечает журналист CTV, результаты исследования, которое провели канадские специалисты и которое обошлось Канаде в сумму $100 млн, Оттава предоставила в самую последнюю минуту.
Впрочем, то, что Канада всё-таки отправила в Комиссию ООН по границам континентального шельфа необходимые документы, не означает, что теперь канадцы «получат всё, чего пожелают», уточнил эксперт по Арктике из Университета Калгари Роберт Хьюберт.
«Но теперь вероятность этого намного выросла», — констатировал Роберт Хьюберт.
А тем временем Комиссия ООН по границам континентального шельфа проверит, насколько вески аргументы, которые привели все три конкурирующие страны. Как ожидается, однако, настоящие переговоры между Россией, Канадой и Данией начнутся лишь через несколько лет, подчёркивает журналист CTV.
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