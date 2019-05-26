TV5 Monde: В Петербурге спустили на воду ледокол «Урал»

В Санкт-Петербурге провели торжественную церемонию крещения нового ледокола, сообщает TV5 Monde. Запуск «Урала» ознаменовал собой успешное окончание амбициозного нефтегазового проекта, о старте которого в конце 2017 года объявил президент страны. Как напоминает французский сайт, в прошлом году у берегов Мурманска Россия ввела в эксплуатацию первую плавучую атомную электростанцию.

Владимир Путин хочет разбить лёд. В Санкт-Петербурге спустили на воду новый ледокол «Урал», который отправится в Арктику. Корабль приводит в действие смонтированная на борту реакторная установка. «Урал» стал успешным завершением масштабного нефтегазового проекта «Ямал», который был запущен в конце 2017 года.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Это сложный проект, безусловно, и в этом зале есть очень хорошие люди, хорошие специалисты, которые в начале пути мне говорили: «Не надо этого делать». На вопрос «Почему?» — первое, второе, третье, причин очень много, и все действительно серьёзные. Но те, кто начинал этот проект, рискнули — этот риск оказался обоснованным — и добились результатов.

Год назад в это же время Россия ввела в эксплуатацию первую плавучую атомную электростанцию. Она стартовала из Мурманска и призвана снабжать электричеством удалённые арктические поселения, а также служить материально-технической базой для добычи полезных ископаемых. Благодаря арктическим проектам Владимир Путин намерен расширить производство нефти и газа в России. Его планы не являются новостью: уже в 2016 году Россия спустила на воду «Арктику», которая в то время являлась самым большим атомным ледоколом в мире.

Дата выхода в эфир 26 мая 2019 года.