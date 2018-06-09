Армейский секонд-хенд: солдат в Канаде обязали сдать рюкзаки и спальники из-за их нехватки

Военнослужащих канадской армии призвали вернуть рюкзаки и спальные мешки для дальнейшего перераспределения между солдатами, которым эти вещи наиболее необходимы, сообщается на сайте телеканала CTV. Военное командование отрицает, что предписание вызвано нехваткой снаряжения, однако в прошлом году правительство потратило на новое армейское снаряжение на $2,3 млрд меньше, чем было запланировано.

Военнослужащие Канады должны сдать рюкзаки и спальные мешки для дальнейшего использования в армии из-за нехватки снаряжения, сообщается на сайте телеканала CTV.



28 мая всем военнослужащим Канады было разослано постановление, согласно которому они должны вернуть рюкзаки и спальники, чтобы армия могла повторно распределить их и направить туда, где они наиболее необходимы. Это указание будет действовать до тех пор, пока дефицит экипировки не будет устранён. Тем, кто в настоящее время задействован в военных миссиях, оперативным подразделениям и силам быстрого реагирования, например, 2-й Объединённой оперативной группе, разрешается оставить снаряжение у себя.



Предписание распространяется на два вида рюкзаков, один из которых был впервые выпущен в 1982 году, а также на спальные мешки. Вооружённые силы Канады занимаются даже сбором вкладышей для спальников, подчёркивается в статье.



Официальный представитель канадских вооружённых сил подполковник Андре Саллюм рассказал телеканалу CTV, что перераспределение рюкзаков и спальных мешков необходимо «из-за успешных инициатив по рекрутированию» и из-за наличия множества военнослужащих, которые уже давно переместились на позиции, где снаряжение этого типа без надобности или не применяется часто.



«Это рассматривается не как дефицит, а скорее как внутреннее перераспределение среди канадских ВС», — пояснил представитель армии Канады. Новое предписание призвано перенаправить снаряжение в руки тех, кто наиболее в нём нуждается.



Некоторые подразделения, включая всех военнослужащих специальных подразделений, были освобождены от необходимости выполнять эту директиву, однако командование призывает их вернуть соответствующую экипировку, если они не используют её активно.



Военное командование отрицает, что предписание связано с нехваткой снаряжения, но 30 мая министр обороны Канады заявил, что в 2017 году правительство потратило на новое военное обмундирование на $2,3 млрд меньше, чем было запланировано. В беседе с журналистами CTV в начале недели депутат от консерваторов и критик Министерства обороны Джеймс Безан обвинил правительство Канады в том, что оно не смогло предоставить войскам снаряжение в достаточном объёме. «На мой взгляд, это смешно, — заявил Безан. — Если либералы не могут как следует справиться со спальными мешками, то как мы можем ждать от них, что они обеспечат наличие истребителей и новых кораблей для нашего флота?»



Старший эксперт канадского аналитического центра Дейв Перри проявил больше понимания. Правительство идёт на многое, чтобы убедиться, что они используют последний из возможных вариантов, не требующих тратить деньги налогоплательщиков, пояснил он в интервью CTV. Он также предположил, что военнослужащие, занимающиеся кабинетной работой, вряд ли часто используют спальные мешки.



Кроме того, канадский аналитик отметил, что в большинстве случаев быстрее провести такое внутреннее перераспределение, чем просто пойти и купить новый спальный мешок, если он понадобился — в особенности если говорить о снаряжении из 80-х. Так уж зачастую всё работает: нужно получить разрешение от всех и каждого, чтобы купить что-то из экипировки, даже если это будет стоить относительно недорого, пояснил Перри по запросу телеканала CTV.