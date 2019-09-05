Forbes: брексит даёт России шанс восстановить тёплые отношения с ЕС

Соединённое Королевство — один из «самых суровых критиков» Кремля. Выход страны из ЕС может повысить шансы Москвы на улучшение отношений с остальной Европой, считает старший обозреватель Forbes Джеймс Роджерс. На его взгляд, предпосылки для такого развития событий уже существуют, и Россия, которая показала мастерство использования глобальной политики в своих интересах, знает об этой возможности.

Внимание инвесторов и политиков всего мира приковано к «продолжающемуся хаосу в Лондоне». Они пытаются понять, что именно сулит им брексит, пишет старший обозреватель Forbes Джеймс Роджерс.

По его словам, в нынешнем непредсказуемом международном климате Россия, возможно, ощущает выпадающую ей возможность. Ведь предстоящий уход Великобритании из Европейского союза увеличивает шанс политических изменений, которые могут принести пользу Москве.

На недавнем саммите «Большой семёрки» во Франции Дональд Трамп предложил пригласить Россию на следующую встречу группы. Если верить репортажам, идея американского президента вызвала скандал на торжественном обеде.

Даже в Кремле прохладно отнеслись к предложению Трампа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что возвращение страны в «Большую восьмёрку» будет невозможно, если приглашение исходит только от одного члена группы.

Тем не менее эта идея была выдвинута. И существуют другие признаки того, что перспективы России, которую выгнали из «Большой восьмёрки» после «аннексии Крыма»*, могут улучшиться, подчёркивает Роджерс.

Изменения в руководстве часто ускоряют изменения в отношениях. Финляндия, которая в настоящий момент председательствует в ЕС, предположила, что приход к власти нового президента Владимира Зеленского на Украине предоставляет возможность для улучшения связей страны с Россией. Так, в недавнем интервью финский министр иностранных дел Пекка Хаависто выразил надежду, что Киев и Москва смогут «немного сблизиться по ряду вопросов», отмечает автор статьи.

«Столь скромные ожидания, возможно, не имеют большого значения сами по себе. Но в Евросоюзе, который сейчас готовится к потере Соединённого Королевства, они могут перерасти во что-то более значительное», — полагает журналист.

«Что это означает для России? После завершения брексита один из её самых суровых критиков больше не будет влиять на политику ЕС, что даст Москве шанс улучшить отношения с остальной Европой», — поясняет Роджерс.

По его словам, после падения коммунистического режима британский бизнес устремился в Россию, а «российские нувориши» отправились в Соединённое Королевство, чтобы «наслаждаться роскошной лондонской недвижимостью». Но в последние годы отношения между двумя странами заметно испортились.

Особенно стоит выделить два инцидента: «убийство» бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году, а также отравление в 2018 году двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. После двух этих случаев Москву начали обвинять в совершении серьёзных преступлений на британской территории, напоминает автор статьи.

Он признаёт, что даже после ухода Великобритании из политики ЕС остаётся много препятствий на пути возвращения России к «более тёплым отношениям» с блоком. Всё в том же интервью Хаависто повторил позицию ЕС о том, что «российские войска должны покинуть Украину». Многие бывшие члены Восточного блока, которые сейчас входят в Евросоюз, относятся к России с подозрением.

«Тем не менее идея Трампа о приглашении в «Большую восьмёрку» вкупе с осторожным оптимизмом Финляндии не останутся незамеченными в Москве. В последние годы Россия продемонстрировала, что она способна мастерски находить возможности в глобальной политике и использовать их в своих интересах. Вероятно, наиболее ярким примером тому служит то, как она навязывает свою волю в Сирии», — рассуждает публицист.

«Это означало, что Россия стала ведущим игроком на Ближнем Востоке. Суть этих недавних ремарок (со стороны Трампа и Хаависто. — ИноТВ) может сводиться к следующему: как бы к России ни относились во многих частях Запада и за его пределами, её трудно игнорировать», — заключает Джеймс Роджерс.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).