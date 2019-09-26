wPolityce: в Варшаве не оценили попытку Макрона попиариться за счёт Польши

Эммануэль Макрон — это мастер постановки и король пиара, который не прочь представить себя в роли героя за счёт других стран. На этот раз на форуме ООН его жертвой стала Польша, которую он обвинил в выбросах СО2, пишет политолог Александра Рыбинская. На портале wPolityce она объясняет: из-за глупых и несправедливых обвинений Макрона переживать не стоит, но из-за его сближения с Москвой — вполне.

Климатический саммит ООН в Нью-Йорке — это хороший случай для саморекламы мировых лидеров. Можно произнести пламенную речь о гниющих дождевых лесах, об опустынивании Сахеля (тропического саванного региона в Африке. — ИноТВ) и выбросах парниковых газов, подчеркнув при этом собственные достижения в борьбе с потеплением климата. А также показать пальцем на тех, кто в этой области делает слишком мало, целясь при этом особенно в идеологических противников, пишет на портале wPolityce политолог Александра Рыбинская.

«Таким образом можно одним выстрелом убить двух зайцев: прорекламировать себя и нанести удар мнимым «врагам либеральной демократии». Президент Франции Эммануэль Макрон прекрасно освоил эту технику», — продолжает она.

В конце августа Макрон намекал, что правый президент Бразилии Жаир Болсонару не справляется с лесными пожарами в Амазонии, он говорил, что это дело всей планеты. «Наш общий дом горит, причём в буквальном смысле. Огонь полыхает в Амазонии, являющейся лёгкими нашей планеты, потому что она производит 20 процентов кислорода. Это подлинный международный кризис», — написал в Twitter глава Франции на французском и английском языке и призвал страны «Большой семёрки» заняться этим «кризисом». В ответ Болсонару посоветовал ему заняться собственными делами, напоминая Макрону, что и у того были проблемы с тушением пожара собора Нотр-Дам, рассказывает автор.

В итоге Бразилия согласилась принять помощь от стран «Большой семёрки», и вопрос был исчерпан. В конце концов, леса в Бразилии горят ежегодно, и в прошлые годы пожары были даже сильнее, но тогда Бразилией не правил Жаир Болсонару — убеждённый враг либеральной элиты, в особенности в Европе. «Макрону удалось в случае полыхающей Амазонии превратить президента Бразилии во врага планеты, а себя — в героя», — подчёркивает политолог.

Но на климатическом саммите ООН на этот раз по голове получила Польша. Схема, однако, была такая же, как и в случае с Бразилией. «Я, хороший президент Франции, лечу даже в сам Нью-Йорк, чтобы спасать наш общий планетарный дом, а им — то есть Польше — на это наплевать, и они всё блокируют. Они жадно держатся своего угля. Но чего другого можно ожидать от этих правых популистов?» — кажется, намекает французский президент. Ничего нового — борьба политического добра и зла была уже главной осью президентской кампании Макрона: с одной стороны был он, просвещённый и прогрессивный, а с другой — опасные популисты наподобие Марин Ле Пен и Жан-Люка Меланшона. Эта тактика была до смешного проста, отмечает Рыбинская.

Макрон адресовал свои слова о грешной в плане выбросов CО 2 Польше французским журналистам, которые потом передали их читателям, то есть избирателям на Сене, и те, согласно задумке Макрона, должны были подумать: «Смотрите, наш президент так мужественно борется за дела планеты, за наше будущее», — а затем проголосовать за него.

«Макрон — это мастер автопостановки, король пиара, для которого маркетинг превыше всего», — убеждён автор. Злые языки утверждают, что французские президенты страдают гиперактивностью. Упрёки звучали в адрес Николя Саркози — в том, что его везде много, но из этого мало что следует. В случае Макрона дело обстоит похожим образом, и чем хуже на домашнем фронте, тем нужнее международные успехи, даже если они надуманные, добавляет она.

«Следовательно, не стоит особо переживать из-за последних обвинений в адрес Польши, хотя, конечно, следует старательно мониторить предложения Макрона на форуме ЕС по вопросу сокращения выбросов CО 2 . Беспокойство должны, однако, вызывать его попытки перезагрузки отношений с Россией», — предупреждает политолог. Слова, которые он сказал во время встречи с Владимиром Путиным о будущей Европе от Лиссабона до Владивостока являются проявлением Realpolitik. У Макрона не получилось сблизиться с США — политика Трампа угрожает жизненно важным интересам Франции, — следовательно, хозяин Елисейского дворца решил открыть для себя вектор внешней политики на Востоке, чтобы сбалансировать влияние Вашингтона, объясняет она.

Макрон хочет среди прочего взять штурвал в так называемом минском процессе. Путин скорее всего с этим согласится, потому что Макрон в паре с Зеленским — это намного более лёгкие противники, нежели тандем Меркель — Порошенко. Глава Кремля скорее всего уже заметил, насколько амбициозен французский президент, и он, несомненно, сумеет это использовать. «Мир на Восточной Украине на условиях России привёл бы к отмене санкций и возвращению России на международные приёмы. С точки зрения Кремля, это сплошные выгоды. Но для Польши это стало бы ужасным решением», — сожалеет автор.

«Мы можем быть раздражены очередными глупыми и несправедливыми словами президента Франции, однако наше беспокойство должны вызывать его попытки проведения державной политики за наш счёт», — резюмирует на портале wPolityce политолог Александра Рыбинская.