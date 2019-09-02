NEOPresse: немецкие СМИ странным образом пропустили мимо ушей «необычные слова» Макрона о России
Несколько дней назад на ежегодной встрече с послами республики в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании «создать новую европейскую цивилизацию», но на этот раз уже при участии России, сообщает немецкое издание NEOPresse.
И немецкие СМИ «странным образом» едва ли уделили внимание этой речи французского лидера, недоумевает автор статьи.
Европа, по словам Эммануэля Макрона, должна переосмыслить свои отношения с другими странами, поскольку в настоящий момент жители европейских стран «становятся свидетелями заката гегемонии Запада в мире».
Что же касается Российской Федерации, то отвернувшись от неё, Европа совершила стратегическую ошибку, констатировал президент Франции. Без основательного переосмысления отношений с Россией возродить европейскую цивилизацию не получится, добавил Макрон.
«В отношениях с Российской Федерацией, в которой видели своего рода троянского коня в Европе, не было доверия. Это, однако, больше не в наших интересах», — подчеркнул французский лидер на встрече с послами.
«Необычные слова» из уст президента Франции Эммануэля Макрона, признает журналист немецкого издания NEOPresse.
«Что с ним случилось? Что произошло за кулисами? Мир действительно меняется, и малыш Макрон, похоже, тоже осознал, что в одиночку он ничего не сможет противопоставить Трампу или Путину, прежде всего, если не объединится с одним из них, — отмечает автор статьи. — И Европа не сможет в одиночку конкурировать с растущей экономической державой Китаем. Единственным разумным союзом будет древний союз, который существовал на протяжении столетий: и это союз между Европой и Россией, которая и так считает себя частью Европы».
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