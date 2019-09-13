NTD: новый постпред США при ООН намерена отстаивать «ценности и интересы Америки»

К работе в ООН приступила новый постоянный представитель США Келли Крафт. Как передаёт NTD, на посту постоянного представителя Крафт будет отстаивать в ООН политику Дональда Трампа «Америка в первую очередь». Она также собирается добиваться поддержки со стороны других стран-членов в то время, как американский президент выступает с резкой критикой организации.
Новый постоянный представитель США в ООН Келли Крафт приступила к работе. Она поучаствовала в заседании Совета Безопасности и выступила перед журналистами.
КЕЛЛИ КРАФТ, постоянный представитель США в ООН:Я буду отстаивать ценности и интересы Америки. Я буду поддерживать наших друзей и союзников. Я буду защищать бедных и слабых. И я никогда не откажусь от работы с теми, кто искренне хочет отстаивать человеческое достоинство. Я хочу поблагодарить Бога и семью за мудрость и напутствие, которые они мне дали в то время, когда я была госслужащим.
Постпреда также лично поприветствовал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
С 2017-го по 2019 год 57-летняя Крафт работала послом США в Канаде. А ранее была альтернативным делегатом в ООН, где сосредоточила своё внимание на участии США в делах Африки.
На посту постоянного представителя Крафт сменила Никки Хейли, которая ушла с должности в конце прошлого года.
Когда-то Крафт была главным донором республиканцев в штате Кентукки. На должность её рекомендовал лидер большинства в сенате США Митч Макконнелл, тоже уроженец этого штата.
Келли Крафт будет отстаивать в ООН политику Дональда Трампа «Америка в первую очередь». Она также будет добиваться поддержки со стороны других стран-членов в то время, как американский президент выступает с резкой критикой организации.
Крафт была не главным кандидатом на должность постпреда. Ранее Трамп хотел назначить на пост представителя Госдепартамента Хизер Нойерт. Однако та отказалась по семейным обстоятельствам.
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