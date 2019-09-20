Польша намерена отказаться от полуколониальной экономической системы с дешёвой рабочей силой, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Как сообщает Polsat News, он напомнил, что Россия долгое время развивалась за счёт эксплуатации природных ресурсов, а Польша — своих граждан. Теперь же пришло время перемен: его партия намерена бороться с бедностью и повысить уровень доходов поляков.

По словам главы партии «Право и справедливость» (ПИС) Ярослава Качиньского, четыре года правления в Польше показали, что вполне может быть реализовано одно из важных партийных обещаний: увеличение уровня доходов граждан за счёт повышения минимальной заработной платы. Как сообщает Polsat News, с начала 2021-го польский политик пообещал её рост до €700, а с начала 2024-го — и до €4 тыс.

«Я знаю, что некоторые бизнесмены говорят, что это их разорит, что в связи с этим они будут увольнять работников. Не верьте в это. Когда наш премьер встречается с бизнесменами... и проводит с ними рациональные переговоры, то они приходят к выводу, что это возможно сделать. Почему это необходимо? Самыми важными являются общественные причины. Суть заключается в том, чтобы в Польше не создавать группу людей, которая просто-напросто очень бедная, которая очень плохо зарабатывает. И это первая и главная причина», — объяснил Качиньский.

Вторая цель таких планов — это модернизация польской экономики. По словам лидера ПИС, чтобы пойти вверх и достигнуть уровня производства, как в Западной Европе, страна должна иметь намного более современную экономику, нежели на настоящий момент.

Политик отметил, что Польше пора заканчивать если не с колониальной, то с полуколониальной концепцией экономики, которая была принята элитой Третьей Речи Посполитой. «Мы отказываемся от этой концепции. Польша не может быть и не будет ресурсом дешёвой рабочей силы. Да, я повторяю, она не может им быть», — заявил он.

Глава партии «Право и справедливость» также напомнил, что на протяжении долгого времени Россия жила и наращивала свою силу за счёт сырья: нефти, природного газа и других ископаемых, а Польша — за счёт дешёвой рабочей силы. «То есть они эксплуатировали ресурсы, а мы — людей», — подчеркнул Качиньский.

И так это продолжалось многие годы. Но теперь, по словам политика, всё должно измениться.

«И не верьте в то, что это принесёт плохие последствия, эффект будет лишь позитивным, это приведёт к тому, что мы будем двигаться вперёд», — уверен Ярослав Качиньский.