Экс-помощник госсекретаря США: Грузия до сих пор заслуживает нашей поддержки

Грузины заслуживают, чтобы их друзья на международной арене «говорили правду» властям в Тбилиси и «поддерживали в противостоянии тем, кто угрожает увести страну в неверном направлении», уверен экс-помощник госсекретаря США Дэвид Крамер. Проблема заключается в том, что многие члены грузинской элиты «заработали себе состояние» в России, поэтому теперь с негодованием относятся к реальным сторонникам интеграции Грузии с Западом, подчёркивает он в статье для The Washington Post.

«Когда в сентябре я ехал на конференцию в столицу Грузии, город Тбилиси, то никак не ожидал, что я окажусь в центре гневной демонстрации у здания американского посольства — или что меня атакуют прямо во время программы на проправительственном телеканале», — пишет на страницах The Washington Post бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер, возглавляющий также вашингтонский Институт Джона Маккейна по правам человека и демократии. По признанию Крамера, его «озадачил» такой неприятный опыт, поскольку он сам долгие годы был «убеждённым сторонником Грузии и её евроатлантических устремлений». Но тот факт, что «некоторые представители» грузинских политических кругов теперь пытаются использовать и лично Крамера, и других «сторонников этой страны, чтобы провести антизападную пропагандистскую кампанию», уже говорит о многом, подчёркивается в статье.



«С тех пор как 28 лет назад эта страна с населением четыре миллиона человек стряхнула с себя обломки Советского Союза, Грузия оставалась островком демократии в океане авторитаризма, окружённая такими странами, как Азербайджан, Россия и Турция», — поясняет автор. По его мнению, всего за несколько десятилетий грузинам удалось достичь «огромных успехов на пути к созданию поистине демократической европейской нации». Причём они смогли это сделать, даже несмотря на «множество препятствий и угроз» извне — и в первую очередь, со стороны России, которая «развязала короткую и жестокую войну» в 2008 году, подчёркивает Крамер, и до сих пор «оккупирует 20 процентов территории Грузии».



«Тем не менее в настоящее время пророссийские силы в Грузии находятся на подъёме, что помогает объяснить тот факт, что я ненадолго оказался в свете софитов грузинской политики», — отмечает автор. Он также рассказывает, как на открытии конференции в Тбилиси Синди Маккейн, вдова сенатора-республиканца Джона Маккейна, возглавляющая также попечительский совет Института Маккейна, который выступил одним из спонсоров этого мероприятия, напомнила собравшимся о том, насколько рьяно её покойный супруг поддерживал прозападные устремления Грузии и даже заявил в 2008 году: «Все мы — грузины».



Однако сейчас ситуация в Грузии заметно меняется, подчёркивает Крамер: «Меня поразило то, что политическая среда сейчас стала более поляризованной и напряжённой, чем когда-либо за последние несколько лет, на протяжении которых я приезжал в Грузию более десятка раз». По его мнению, это вызвано тем, что члены правящей партии «Грузинская мечта» пообещали «сокрушить» оппозицию, что усугубило разногласия внутри грузинского общества и привело к тому, что уровень напряжённости всё больше приближается к «критической точке».



В частности, в начале лета сотни демонстрантов вышли на улицы, возмутившись выступлением в грузинском парламенте члена российской Коммунистической партии и убеждённого сторонника независимости Абхазии и Южной Осетии, говорится в статье. Службы безопасности жёстко отреагировали на эти протесты: в результате столкновений ранения получили около 240 человек, после чего лидеры оппозиции призвали к отставке министра внутренних дел Георгия Гахарии, который отдал тогда приказ о разгоне демонстрантов. Однако всего три месяца спустя миллиардер и лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сделал Гахарию премьер-министром, и во время выступления в парламенте новый премьер пообещал «покончить» с оппозицией, пишет The Washington Post.



При этом число расследований и уголовных дел, заведённых в отношении политических оппонентов «Грузинской мечты», продолжает расти, говорится в статье. Растёт и давление правительства на те СМИ и гражданские организации в Грузии, которые отказываются следовать линии правящей партии, подчёркивает Крамер. Группа ведущих грузинских общественных организаций недавно опубликовала открытое письмо, в котором они жалуются на «плачевную» ситуацию в стране, «отступление от демократии» и «узурпацию», а также на опасную «концентрацию власти» в руках правящей политической партии, предупреждая, что это «подрывает баланс сил и жизнеспособность» государственных и гражданских институтов, сообщает The Washington Post.



Такая политика грузинской правительственной верхушки связана тем, что сам Бидзина Иванишвили «заработал своё состояние в России», а у Георгия Гахарии, который недавно стал премьер-министром, тоже есть там «глубокие корни», подчёркивает Крамер: «Это помогает объяснить, почему проправительственные СМИ и политики — такие как Ирма Инашвили, член пророссийской партии, сорвавшая ту сессию на конференции, которую я вёл, — решили сосредоточить свой гнев на мне, на Джоне Маккейне и других сторонниках интеграции Грузии с Западом».



Между тем большинство жителей Грузии до сих пор считают Россию «главной политической и экономической угрозой» для их страны, говорится в статье. Как показывают результаты опроса, недавно проведённого там Международным республиканским институтом, более половины грузинских респондентов критикуют собственное правительство за «слишком мягкую позицию» в его отношениях с Москвой, пишет The Washington Post.



На протяжении последнего десятилетия Грузия активно стремилась к «углублению интеграции» с Евросоюзом и НАТО, чтобы «защититься от дальнейшей агрессии России и занять заслуженное место в Европе», и Запад должен поощрять это устремление, подчёркивается в статье: «Грузия постоянно вносит свой вклад в различные операции США и НАТО по всему миру, и в один момент она стала той страной, не входящей в состав НАТО, которая отправила самый многочисленный военный контингент в Афганистан, где она в итоге потеряла 32 своих бойца. Во многих отношениях Грузия в большей степени заслуживает членства в НАТО, нежели некоторые нынешние члены этого альянса».



Конечно, грузины не будут «склоняться перед Москвой», однако они тоже остро нуждаются в поддержке со стороны Запада — и в первую очередь, Соединённых Штатов Америки, — чтобы «укрепить демократические институты, основанные на принципе диктатуры закона, и сдержать дальнейшую агрессию России», подчёркивается в статье. «Некоторые сторонники Грузии не спешат критиковать текущее положение дел в стране, опасаясь, что в этом случае западные лидеры быстро утратят интерес к этому островку демократии. На самом деле грузины заслуживают того, чтобы их международные друзья говорили власти правду и поддержали их в противостоянии тем, кто угрожает увести страну в неверном направлении», — заключает автор.