Welt (TV)

Welt: вслед за Вашингтоном Берлин, Лондон и Париж обвинили Иран в авиаударах по Саудовской Аравии

Материал представлен в переводе ИноТВ
Германия, Франция и Великобритания последовали примеру США и обвинили Иран в авиаударах по нефтеперерабатывающим заводам в Саудовской Аравии, сообщает Welt. Как заявили лидеры трёх европейских стран, другого правдоподобного объяснения атакам с беспилотников просто быть не может.

Вслед за Соединёнными Штатами также Германия, Франция и Великобритания возложили на Иран ответственность за авиаудары с беспилотников по важным нефтеперерабатывающим заводам в Саудовской Аравии.

Как отмечается в общем заявлении этих трёх стран, сделанном на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, другого правдоподобного объяснения авиаударам просто быть не может.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также предостерегли иранский режим от дальнейших провокаций.

В свою очередь, руководство Ирана заявило, что непричастно к авиаударам. Ответственность за них взяли на себя повстанцы-хуситы в Йемене, которым Тегеран оказывает поддержку.

Дата выхода в эфир 24 сентября 2019 года.

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источник
Welt (TV) Германия Европа
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