ABC News: несмотря на громкие заявления, администрация Трампа не хочет войны с Ираном

Американские власти не представили никаких доказательств того, что в нападении на саудовские нефтяные объекты виноват Тегеран, заявляет корреспондент ABC News Марта Раддац. По её словам, в Белом доме нет никого, кто хотел бы войны с Ираном, а войска, которые США отправляют в Саудовскую Аравию, служат только для обороны.

Сегодня утром в Иране был военный парад. И во время этого парада президент страны сделал предупреждение касательно присутствия в регионе иностранных войск. Тем временем Пентагон планирует направить дополнительные войска в регион, а именно в Саудовскую Аравию. Как утверждается, Иран в ответе за ряд опустошительных атак беспилотников на саудовские нефтяные объекты — эти атаки, проведённые на прошлой неделе, подорвали мировые поставки нефти.



Сегодня утром в вашей программе будет госсекретарь Майк Помпео. Он назвал это нападение «актом войны». Мы что, движемся к войне с Ираном?



МАРТА РАДДАЦ, главный корреспондент ABC News по международным делам: Думаю, сейчас в администрации нет никого, кто бы хотел воевать с Ираном. Мы слышали много риторики, не было представлено никаких доказательств касательно этих атак, а Майк Помпео всё-таки не сказал, что ракеты на самом деле были запущены Ираном, хотя высокопоставленные чиновники и говорят нам, что ракеты запустил Иран.



А эти войска, которые мы отправляем Саудовской Аравии, будут в оборонительной позиции. Мы отправляем ПВО, мы не отправляем пока никаких наступательных войск. Так что во многом администрация на самом деле сбавила обороты.



Большой вопрос: что они будут делать, если Иран продолжит пускать ракеты и беспилотники?



Действительно, вопрос. Потому что ситуация может обостриться очень легко. Спасибо, Марта!



Дата выхода в эфир 22 сентября 2019 года.