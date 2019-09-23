Немецкий эксперт: провальная политика Вашингтона внесла большой вклад в дестабилизацию Ближнего Востока

Провальная ближневосточная политика США во многом стала причиной дестабилизации региона, считает немецкий эксперт Йорг Лау. В своей статье для Deutschlandfunk он пишет, что мира на Ближнем Востоке можно добиться, только исправив последствия этой политики, в рамках которой Вашингтон однозначно занял сторону Саудовской Аравии в противостоянии с Ираном.

Последние события на Ближнем Востоке вновь породили слухи о том, что региону угрожает ещё одна война, пишет эксперт Йорг Лау в своей статье для Deutschlandfunk. Рост напряжённости и вправду пугает: были атакованы два саудовских нефтяных завода. США обвиняют в атаках Иран, Тегеран же, в свою очередь, отрицает вину.

Дональд Трамп позиционирует себя как человека, готового ко всему, однако на самом деле он боится открытой конфронтации, отмечает Лау. Трамп хочет закончить конфликты на Ближнем Востоке, причиной которых, по его словам, является глупость его предшественников. По мнению Лау, вопрос состоит в том, сумеет ли президент устоять под давлением многих деятелей из вашингтонской элиты.

По мнению Лау, последние события показывают, что сейчас формируется «постамериканский» Ближний Восток. Своей политикой Вашингтон демонстрирует, что не готов втягиваться в войну ради своих союзников, таких как Саудовская Аравия или Израиль. Важную роль здесь играет тот факт, что США перестали зависеть от ближневосточной нефти. Иран же, в свою очередь, показал способность сопротивляться американскому давлению, даже несмотря на колоссальную разницу в военных бюджетах двух стран.

Ближневосточные союзники США понимают, что Вашингтон уже не является определяющей силой в регионе. Лау пишет, что изменение американской роли является позитивным моментом, поскольку именно политика Вашингтона внесла большой вклад в дестабилизацию Ближнего Востока. Основой этой политики стала безоговорочная поддержка Саудовской Аравии в споре с Ираном. Попытки изолировать Иран длились 40 лет, однако они ни к чему не привели: сейчас исламская республика сильна как никогда.

Есть только один способ завершить бесконечную войну на Ближнем Востоке, считает Лау: провальная политика США должна быть исправлена.